Wyszła z psem na spacer, rzucił się na nią wściekły pitbull. Szokujące nagranie!

Horror na ulicy. Staruszka ciągnięta po ulicy przez psa

Do mrożących krew w żyłach scen doszło na początku sierpnia przy Somerset Road w Handsworth w West Midlands (Wielka Brytania). Lokalna policja udostępniła drastyczne nagranie z momentu, gdy na idącą ulicą 76-letnią kobietę rzuca się rozwścieczony pitbull. Starsza pani szła z własnym psem na smyczy, gdy nagle została powalona na ziemię przez bestię. Na wideo widać, jak jest ciągnięta po ziemi, ale desperacko próbuje ratować swojego zwierzaka.

Wielka Brytania. Brutalny atak psa na staruszkę

W końcu właściciel pitbulla odciąga żądnego krwi psa, po czym razem z nim ucieka z miejsca zdarzenia. Poszkodowana szybko zostaje przewieziona do szpitala, gdzie - zgodnie z relacją "The Sun" - była leczona z powodu poważnych urazów nogi i głowy. Jej pies został mocno poturbowany w okolicach szyi. Inspektor Leanne Chapman z wydziału ds. niebezpiecznych psów policji w West Midlands prosi o pomoc. "Film jest szokujący, widać, z jaką siłą uderzana jest ofiara. Prosimy każdego, kto zna mężczyznę widocznego na zdjęciach i nagraniu, aby się do nas zgłosił. Trzeba zrobić wszystko, by taki atak się nie powtórzył".

#APPEAL | We need your help finding this man after a dog he was walking attacked another dog and badly injured its 76-year-old owner.The victim was with her labradoodle on Somerset Road in #Handsworth when the dog charged at them.Full story 👉 https://t.co/MEYRBSuNDN pic.twitter.com/SGKsMmjjxT— Handsworth Wood Police (@HandsworthWMP) August 30, 2023

Sonda Czy boisz się psów ras uznawanych za groźne? Tak Nie Zależy od sytuacji