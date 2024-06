Zabił ciężarną ukochaną kablem, bo rodzina jej nie akceptowała. "Była z innej kultury"

Zabił kablem od lampy 20-letnią partnerkę w siódmym miesiącu ciąży. Rodzina 22-latka nie akceptowała faktu, że jego dziewczyna nie jest muzułmanką

Ta potworna zbrodnia wstrząsnęła Szwecją. 20-letnia dziewczyna, która była w siódmym miesiącu ciąży i z radością czekała na dziecko, została zamordowana przez swojego partnera i ojca tego dziecka. A wszystko dlatego, że była chrześcijanką, pół-Tajką, pół-Szwedką, a nie muzułmanką. Saga Forsgren Elneborg (+20 l.) z Örebro kupowała ubranka i zabawki dla przyszłego synka, badała się u lekarza. Tej radości nie podzielał ojciec dziecka. Mohamedamin Abdirisek Ibrahim (22 l.) według prokuratury początkowo namawiał 20-latkę, by usunęła ciążę, ale ona powiedziała, że nie zrobi tego i urodzi, nawet gdyby miała zostać samotną matką. 22-latek długo zwlekał z powiedzeniem swojej rodzinie o tym związku, nie wspominając o ciąży. Według śledczych było tak, ponieważ pochodząca z Somalii muzułmańska rodzina Mohamedamina Abdiriseka Ibrahima była niezwykle tradycyjna i restrykcyjna. "Jego matka nie poparłaby związku z białą dziewczyną z innej kultury" - mówili badający sprawę dla dziennika Aftonbladet.

Prokuratura: "Mężczyzna chciał zachować lub przywrócić honor swój i swojej rodziny, zabijając kobietę, która nosiła jego dziecko"

Tego strasznego dnia, niemal rok temu, para wymieniała SMS-y. Saga odbierała je podczas spotkania z przyjaciółmi. 22-latek zapewniał, że właśnie zamierza powiedzieć rodzinie o całej sytuacji, choć bardzo się tego obawia. Potem napisał już tylko: "Powiedziałem jednej osobie" i przestał odpisywać partnerce. Ciało 20-letniej Sagi znalazła w jej mieszkaniu matka dziewczyny. 20-latka została uduszona kablem do lampy. Jej dziecko także nie przeżyło. "Mohamedamin Abdirisek Ibrahim zabił Sagę Forsgren Elneborg, dusząc ją poprzez ucisk na jej szyję, z uderzeniem w tchawicę. Morderstwo było związane z honorem, ponieważ mężczyzna chciał zachować lub przywrócić honor swój i swojej rodziny, zabijając kobietę, która nosiła jego dziecko" - pisze prokurator w oświadczeniu dla mediów. Sprawca kłamał, mówiąc, że w dniu zbrodni do mieszkania Sagi wpadli bandyci i to oni ją zabili, a on w tym czasie jeździł samochodem ze znajomym. Śledztwo obaliło te stwierdzenia, okazało się też, że mężczyzna obiecywał 20-latce związek i wspólne zamieszkanie, ale nigdy nie spędził u niej w mieszkaniu nawet jednej pełnej nocy, za to zdradzał ją często z innymi kobietami. Sąd skazał zabójcę na dożywocie. Wyrok nie jest prawomocny, mężczyzna twierdzi, że jest niewinny.

🇸🇪Immigrant Murders Girlfriend and Unborn Baby Over "Family Shame"In Sweden, 22-year-old Mohamedamin Abdirisek Ibrahim from Somalia is charged with the murder of his 20-year-old girlfriend, Saga Forsgren Elneborg, and their unborn child. Using a lamp cord, he allegedly… pic.twitter.com/p0YGTIGqrI— Dr. Anastasia Maria Loupis (@DrLoupis) April 4, 2024

Somalian refugee Mohamedamin Abdirisek Ibrahim, 22, failed to face the wrath of his family and strangled his partner, who was seven months pregnant with his baby in her flat in Örebro. https://t.co/ohMjsjcx9T pic.twitter.com/hH0KItYr2b— amanda (@amandar97361541) June 5, 2024

