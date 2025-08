Zabójczy wirus atakuje we Włoszech! Przenoszą go komary

Gorączka Zachodniego Nilu szerzy się we Włoszech. Wirusa mogą przenosić komary

Egzotyczny wirus szerzy się na południu Europy! We Włoszech rośnie liczba przypadków Gorączki Zachodniego Nilu. W ostatnich tygodniach dziewięć osób zmarło z powodu tej choroby przenoszonej przez komary. Według raportu włoskiego Instytutu Zdrowia, w ciągu ostatnich siedmiu dni liczba potwierdzonych przypadków zakażeń wirusem wzrosła z 32 do 89. Najwięcej zachorowań odnotowano w regionie Lacjum, w tym w okolicach Latiny i Sabaudii. Wirusa wykryto łącznie w 10 regionach Włoch, m.in. w Lombardii, Kampanii, Piemoncie, Wenecji Euganejskiej i Emilii-Romanii.

ZOBACZ TEŻ: Nastolatek chory na gorączkę Zachodniego Nilu trafił do szpitala w Krakowie

Gorączka Zachodniego Nilu w większości przypadków bezobjawowa, ale może też zabijać

Gorączka Zachodniego Nilu to choroba zakaźna wywoływana przez wirus przenoszony przez komary. W większości przypadków zakażenie przebiega bezobjawowo lub z łagodnymi objawami, takimi jak gorączka, bóle głowy i mięśni. Jednak u niektórych osób, zwłaszcza starszych i z obniżoną odpornością, może dojść do poważnych powikłań neurologicznych, takich jak zapalenie opon mózgowych i mózgu, które mogą prowadzić do śmierci. „Nie ma powodów do alarmu, sytuacja jest pod kontrolą” – uspokaja Instytut Zdrowia, apelując jednocześnie o stosowanie środków przeciwko komarom.

ZOBACZ TEŻ: Aplikuję kilka kropli i zapominam o ukąszeniach. To sprawdzone sposoby na komary!

Eksperci ostrzegają: Szczyt zachorowań w sierpniu. Jak się chronić przed komarami?

Specjaliści ds. medycyny prewencyjnej ostrzegają, że liczba wykrytych przypadków może być jedynie wierzchołkiem góry lodowej, a szacunkowa liczba bezobjawowych przypadków może sięgać nawet 10 tysięcy. Szczyt zachorowań prognozowany jest na połowę sierpnia. W związku z rosnącym zagrożeniem, służby medyczne apelują o stosowanie wszelkich środków przeciwko ukąszeniom komarów, takich jak repelenty, moskitiery i unikanie przebywania na zewnątrz w godzinach największej aktywności komarów. Wirusolodzy zachęcają również do zgłaszania się do lekarza w przypadku wystąpienia gorączki powyżej 38 stopni. Podkreślają, że osoby, które zmarły na Gorączkę Zachodniego Nilu, były obciążone także innymi chorobami.

Sonda Najlepszym środkiem na komary są: Olejki eteryczne Środki chemiczne Kwiaty

#WestNile In totale in Italia i casi sono 32 da inizio anno, due i decessi. Manuele Nicastri, direttore malattie infettive dello Spallanzani: “Sindrome quasi sempre asintomatica. Rari i casi di problemi neurologici” pic.twitter.com/salc2VPXex— Rai Radio1 (@Radio1Rai) July 26, 2025

Quiz: Ssak czy ptak? A może owad? Pytanie 1 z 15 Trzmiel ziemny to... ptak płaz owad Następne pytanie