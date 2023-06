Tropikalne komary już zadomowiły się w Europie Tylko patrzeć, jak dotrą do Polski

Rak nerki to nie wyrok! Nowotwór może być skutecznie leczony

Klimat w Europie (nie tylko na jej południu) staje się coraz bardziej podobny do podzwrotnikowego, a to stwarza dobre warunki bytowania dla takich transmiterów różnych egzotycznych chorób, którym jest Aedes albopictus i Aedes aegypt – roznosiciel dengi i żółtej febry. W 2013 r. - informuje ECDC - komar Aedes albopictus pojawił się w 8 krajach UE/Europejskiego Obszaru Gospodarczego, odnotowano jego obecność w 114 regionach. Dekadę później wykazano, że ten komar występuje w 13 krajach i 337 regionach.

ECDC uważa, że należy usprawnić wykrywanie i kontrolę przenoszonych przez komary chorób tropikalnych. Specjaliści z Centrum spodziewają się większej liczby zakażeń i zgonów wywoływanych przez wirusy powodujące takie schorzenia, jak choroba denga i gorączka chikungunya. Choroba Denga jest jedną z najcięższych zakażeń tropikalnych u turystów powracających z egzotycznych krajów. Gorączka chikungunya jest z kolei jedną z najgroźniejszych chorób zakaźnych. Na obie choroby można zapaść… w Europie.

Lecisz na wymarzone wakacje, np. na Cyprze. To uważaj. Tam pojawiły się komary Aedes aegypti przenoszące zarazki wywołujące żółtą febrę, wirusa Zika oraz wirusa Zachodniego Nilu. „W ostatnich latach obserwujemy rozprzestrzenianie się inwazyjnych gatunków komarów na tereny, gdzie wcześniej one nie występowały” – zaznacza w komunikacie Andrea Ammon, dyrektor ECDC.

Według danych Centrum wirus Zachodniego Nilu w 2022 r. wywołał na w Europie 1133 zakażenia, co skutkowało 92 zgonami – najwięcej od 2018 r. Najwięcej przypadków odnotowano we Włoszech – 723, w Grecji (286) i Rumunii (47), ale infekcja ta została wykryta także w Niemczech, Chorwacji, Austrii, Hiszpanii, Słowacji i Bułgarii.

Rzadziej daje o sobie znać, w Europie rzecz jasna, wirus wywołujący dengę, W 2022 r. zarejestrowano 71 zakażeń. To tyle przypadków, ile było w całej dekadzie 2010-2011. Najczęściej wykrywano je we Francji (65 zdarzeń) i Hiszpanii (6). W Polsce nie odnotowano podobnych przypadków zapadnięcia na choroby (jeszcze) określane mianem tropikalnych. To kwestia czasu.

Andrea Ammon uważa, że jeśli ta tendencja się utrzyma, będziemy mieli w Europie do czynienia z jeszcze większą liczbą zakażeń tropikalnych oraz zgonów związanych z chorobą Denga i gorączką chikungunya oraz wirusem Zachodniego Nilu. „Konieczna jest lepsza kontrola populacji komarów, ale musimy też lepiej się przed nimi chronić” – przekonuje.

Dengę roznoszą komary atakujące w ciągu dnia. Wywołuje ona gorączkę, bóle głowy, mięśni i stawów – dolegliwości przypominające objawy grypy. Na ogół przebiega bezobjawowo, ale w ciężkiej postaci może powodować krwotoki oraz wstrząs. Podobnie się objawia gorączka chikungunya – poza gorączką wywołuje bóle głowy, nudności, osłabienie oraz bóle stawów. Z kolej wirus Zachodniego Nilu powoduje bóle głowy, silne zmęczenie, bóle mięśni i oczu oraz wymioty. Te choroby mogą doprowadzić do śmierci. Denga występuje w ponad 100 krajach Afryki, obu Amerykach, w Południowej i Wschodniej Azji oraz w rejonie Zachodniego Pacyfiku. Wirus Zachodniego Nilu od wielu lat rozprzestrzenia się w Stanach Zjednoczonych – coraz bardziej przenosi się z regionów południowych na północ. Podobnie jest w Europie. Witamy w nowej rzeczywistości!

i Autor: ECDC