Zachód wyśle wojska na Ukrainę? Szef NATO mówi jasno

Szef NATO powiedział, czy wyśle żołnierzy Sojuszu na Ukrainę. Padły zdecydowane słowa

NATO wyśle żołnierzy na Ukrainę, by zapobiec wygranej Rosji i eskalacji konfliktu? Po zaskakujących wówczas słowach Emmanuela Macrona na ten temat mnożyły się analizy i przewidywania dotyczące tej kwestii. Teraz sekretarz generalny NATO postanowił uciąć spekulacje. "NATO nie planuje wysłania swoich wojsk na Ukrainę" - zapewnił w Helsinkach szef Sojuszu Jens Stoltenberg. Z kolei wysłanie przez Francję swoich wojskowych szkoleniowców na Ukrainę skomentował tak: „Ukraina ma prawo się bronić i każdy kraj pomaga na swój sposób”.

Prezydent Finlandii: „Trudno mi wierzyć, by Rosja chciała zaatakować najpotężniejszy sojusz na świecie”

Jak dodał Stoltenberg, obecnie „nie dostrzega zagrożenia militarnego dla żadnego kraju NATO”. „To zły sposób myślenia, by odliczać czas do wybuchu wojny, jeśli przez 75 lat NATO temu zapobiegało” – mówił sekretarz generalny NATO. Prezydent Finlandii Alexander Stubb dodał: „Trudno mi wierzyć, by Rosja chciała zaatakować najpotężniejszy sojusz na świecie”. Ale jak dodał, „najlepszym sposobem na uniknięcie wojny jest przygotowanie się do niej”.

Prezydent Francji znów mówi o możliwości wysłania wojsk na Ukrainę przez Zachód. Podaje warunek, wspomina o zagrożeniu dla Polski

“Gdyby Rosjanie przedarli się przez linię frontu i pojawiła się ukraińska prośba, powinniśmy zadać sobie pytanie o wysłanie zachodnich wojsk na Ukrainę” – powiedział Macron w opublikowanym w czwartek, 2 maja wywiadzie dla „The Economist”. "Jeśli Rosja wygra na Ukrainie, Europa nie będzie bezpieczna, a Rosja na tym nie poprzestanie” – powiedział polityk, wymieniając wśród najbardziej zagrożonych krajów Mołdawię, Rumunię, Polskę i Litwę. Dodał również, że nie powinniśmy liczyć na wieczne amerykańskie wsparcie, bo choć „nie ma dziś mowy o odsunięciu NATO na bok”, to "musimy przygotować się do ochrony samych siebie”.

"Jesteśmy przekonani, że pokonanie Rosji jest niezbędne dla bezpieczeństwa i stabilności w Europie"

Pod koniec lutego prezydent Francji nieoczekiwanie i po raz pierwszy od wybuchu wojny stwierdził wprost, że "nie wyklucza" wysłania na Ukrainę zachodnich żołnierzy, choć obecnie nie ma zgody w tej sprawie ani nie zostały podjęte żadne decyzje. "Jesteśmy przekonani, że pokonanie Rosji jest niezbędne dla bezpieczeństwa i stabilności w Europie. Na tym etapie nie ma zgody na wysłanie wojsk na Ukrainę. Zrobimy wszystko, co musimy, aby Rosja nie wygrała" - mówił Macron. "Polska nie przewiduje wysłania swoich oddziałów na teren Ukrainy, mamy tu wspólne stanowisko" - komentował Donald Tusk, a Władimir Putin w swoim przemówieniu zagroził nawet wojną nuklearną. Jak powiedział, kraje Zachodu „muszą zrozumieć, że my też mamy broń, która może razić cele na ich terytorium. To wszystko naprawdę grozi konfliktem z użyciem broni nuklearnej i zniszczeniem cywilizacji. Czy oni tego nie rozumieją?”.

🚨Update: NATO has ‘no plans to officially deploy forces to Ukraine!’ - NATO Supreme Secretary General Stoltenberg🔺It’s known that several NATO nations already have troops deployed to Ukraine in support of the war against Russia! Mercenaries from several NATO countries are… pic.twitter.com/BjF2w8IkOr— US Civil Defense News (@CaptCoronado) June 6, 2024

