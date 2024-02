Zadźgał Polkę w Neapolu! Wstrząsające szczegóły. "Zabarykadował się i strzelał"

Minister obrony na intensywnej terapii. Co się dzieje?!

48-letnia Polka, Ewa K., została zamordowana w Neapolu. Kobietę, która na stałe mieszkała we Włoszech, zamordował jej mąż. Jak przekazuje agencja ANSA, 54-letni Pasquale P., w ubiegły czwartek, 8 lutego, nagle pojawił się w oknie ich wspólnego mieszkania, położonego w najbardziej niebezpiecznej dzielnicy Napolu i zaczął wymachiwać bronią. Na miejscu błyskawicznie pojawili się carabinieri, którzy zaczęli z nim negocjować. Zabójca palił papierosy i raz po raz oddawał strzały w powietrze. Rozmawiał też z sąsiadami, którzy zgromadzili się pod budynkiem i próbowali go nakłonić, by się poddał.

Włochy. Zamordował Polkę, potem targnął się na swoje życie

Wykrzykiwał przy tym, że nie zwariował. W końcu zabarykadował okna i wówczas zapadła cisza. Funkcjonariusze, którzy weszli do mieszkania, znaleźli w nim zwłoki 48-letniej Polki. Kobieta została brutalnie zadźgana, na jej szyi śledczy odnaleźli ślady po kilku ciosach nożem. Obok niej leżał bez życia jej mąż. Jak się potem okazało - połknął dużą ilość leków. Policjanci w komunikacie przekazali później, że niedawno stracił pracę - wcześniej był pracownikiem ochrony. Para miała troje dzieci w wieku od 14 do 18 lat. Cała trójka w czasie, gdy rozgrywał się dramat, była w szkole.

Włochy. Kobiety giną na potęgę

Mieszkańcy okolic są w szoku, małżeństwo określają jako dobrą, normalną, kochającą się rodzinę. Jak przypomina PAP, to już kolejna w ostatnim czasie zbrodnia popełniona we Włoszech na kobiecie. Włochy niemal codzienne wstrząsane są informacjami o kolejnych zbrodniach popełnianych na kobietach przez ich obecnych lub byłych partnerów. W zeszłym roku zginęło w ten sposób ponad sto kobiet.

Gdzie szukać pomocy?

Jeśli znajdujesz się w trudnej sytuacji, przeżywasz kryzys, masz myśli samobójcze - zwróć się do dyżurujących psychologów i specjalistów. Gdzie możesz szukać pomocy?

Bezpłatny kryzysowy telefon zaufania dla dzieci i młodzieży: 116 111

Bezpłatny kryzysowy telefon zaufania dla dorosłych: 116 123

Dziecięcy Telefon Zaufania Rzecznika Praw Dziecka: 800 121 212

Wsparcie dla osób po stracie bliskich - będących w żałobie: 800 108 108

Tumbo Pomaga - pomoc dzieciom i młodzieży w żałobie: 800 111 123

pokonackryzys.pl

W sytuacji bezpośredniego zagrożenia życia, koniecznie zadzwoń na numer alarmowy 112.

