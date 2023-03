Z pewnością nie tego po spotkaniu ze swoją dziewczyną spodziewał się 28-letni mężczyzna z Sumatry Północnej. Umówił się z nią - również 28-letnią - w jednym z hoteli w miejscowości Sibolga. Zgodnie z ustaleniami policji, w pewnym momencie zaczął nalegać na seks, ona nie miała jednak ochoty i mu odmówiła. Szef lokalnej policji przekazał, że zgodnie z zeznaniami znajomych, parą byli od około 7 miesięcy i raczej nie dochodziło między nimi do konfliktów.

Tragedia na randce. Zagroził, że pokaże ich sekstaśmy, ona ucięła mu przyrodzenie

"Kiedy kobieta odmówiła seksu, mężczyzna zagroził, że rozpowszechni filmy z ich intymnych czynności, po czym rozebrał się, by iść pod prysznic. To właśnie wtedy kobieta miała dokonać brutalnej napaści" - przekazał Taryono Rajarja, cytowany przez "Daily Star". "Chwyciła należący do mężczyzny nóż i odcięła mu penisa".

Indonezja. Odcięła mu penisa. "Słychać było wrzask"

Evi Wahyuni ​​Siregar, recepcjonista z hotelu, w którym doszło do tragicznego incydentu, powiedział, że wcześniej nie słyszał żadnego hałasu z pokoju pary. "Nie było słychać kłótni, tylko jeden głośny wrzask. Potem przybiegła do mnie ta kobieta prosząc o wezwanie pomocy medycznej dla swojego partnera. Mówiła, że obficie krwawi". Pokrzywdzony trafił do szpitala, na oddział intensywnej terapii, kobieta do aresztu. Na razie jeszcze nie usłyszała zarzutów.

Sempat viral wanita potong penis pacarnya karena diancam akan sebarkan video mesum mereka. Saat ini, korban OG (28) menjalani operasi penyambungan penis di RS Metta Medika Sibolga. Operasi itu pun berhasil, penis OG yang nyaris putus dipotong AST (28) kembali tersambung pic.twitter.com/KlJ5Iv9PI4— Harian Haluan (@haluanharian) March 2, 2023

