Zamienili dzieci przy narodzinach! "Odkryli prawdę w wieku 68 lat"

Zamienili dwóch chłopców przy narodzinach w szpitalu. Poznali prawdę dopiero jako 68-latkowie. Jeden ma polskie korzenie

Richard Beauvais (68 l.) całe życie musiał odpowiadać na pytania ludzi, którzy dziwili się, że w ogóle nie wygląda na rdzennego mieszkańca Kanady. "Walczyłem z nimi" - opowiadał potem New York Timesowi. Był dumny ze swojego rzekomo indiańskiego pochodzenia, choć to właśnie z tego powodu spotykał się z przemocą i dyskryminacją. A niemal pod koniec życia dowiedział się, że rzeczywiście wcale nie jest rdzennym mieszkańcem Ameryki, tylko Ukraińcem o polskim korzeniach oraz potomkiem Żydów aszkenazyjskich. Jak do tego doszło? Zaczęło się w 2020 roku. Córka Richarda Beauvaisa podarowała mu test genetyczny, który pozwala określić pochodzenie przodków. Miała to być swojego rodzaju ciekawostka, a wywołała wstrząs. Test ewidentnie wykazał, że Beauvais nie ma nic wspólnego z Indianami, choć wychował się wśród nich. Rozwiązanie zagadki narzucało się samo. Mężczyzna musiał zostać podmieniony z innym dzieckiem w szpitalu tuż po narodzinach w Manitobie w 1955 roku.

„Okradziono mnie z życia. To coś, czego nie odzyskam"

Teoria ta później znalazła swoje potwierdzenie. W 2022 roku Evelyn Stocki wykonała podobny test i odkryła, że Beauvais jest jej rodzonym bratem, zaś Eddy Ambrose, którego za tego brata uważała przez całe życie, nie jest z nią ani jej rodziną w ogóle spokrewniony. W dodatku do zamiany dzieci doszło rozmyślnie! Jak to możliwe? Otóż władze Kanady prowadziły wówczas okrutną politykę, oddzielając dzieci rdzennych mieszkańców od biologicznych rodzin i umieszczając je w białych rodzinach. „Okradziono mnie z życia. To coś, czego nie odzyskam. Straciłem ten czas. Ale teraz jest czas” – powiedział Ambrose w rozmowie z „Globe and Mail” w lutym. Jak dodał, pozostaje w kontakcie z Richardem Beauvaisem i planują wspólną imprezę urodzinową. Z kolei Beauvais dodaje, że już zawsze będzie uważał się za rdzennego mieszkańca Ameryki, ponieważ właśnie w tej kulturze dorastał. Obaj mężczyźni zatrudnili prawnika, który ma wyjaśnić dokładne okoliczności dramatu i rolę, jaką odegrały w nim kanadyjskie władze.

