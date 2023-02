16-letnia Brianna zamordowana. Policjanci zatrzymali dwoje nastolatków. To oni stoją za zbrodnią?

Do tragedii doszło w sobotę (11 lutego). Szczegóły zbrodni są wstrząsające. 16-letnia Brianna Ghey leżała nieruchomo na ścieżce w Linear Park w Culcheth. Po południu na miejscu pojawiły się służby ratunkowe. Życia 16-latki nie udało się uratować, pomimo prób reanimacji. Lekarz stwierdził zgon. Na ciele Brianny widać było liczne rany kłute. Policja hrabstwa Cheshire sprawę określa mianem "okropnego ataku". Funkcjonariusz Mike Evans powiedział, że trwa szczegółowe dochodzenie, a śledczy próbują ustalić dokładne okoliczności śmierci 16-latki.

Policja zwraca uwagę, że zamordowana Brianna Ghey była dziewczyną transpłciową, jednak zdaniem służ nie ma to jakiegokolwiek związku ze zbrodnią. Policjanci nie mają dowodów, wskazujących na to. Służby zatrzymały natomiast w tej sprawie dwie osoby. To dziewczyna i chłopak w wieku piętnastu lat. Zatrzymani przez policję nastolatkowie mieszkali w pobliżu Linear Park w Culcheth, gdzie zamordowano 16-letnią Briannę. Obecnie są w areszcie. Policja hrabstwa Cheshire zapewnia, że w okolicy parku, gdzie doszło do zbrodni, wzmożono patrole. Są tam też dodatkowi policjanci, a wszystko po to, aby zapewnić spokój mieszkańców i aby nie mieli oni obaw o swoje zdrowie i życie.

Źródło: BBC / Radio Zet

