Zapytała Trumpa o badania lekarskie. Stracił nad sobą panowanie!

Donald Trump nerwowo zareagował na pytanie dziennikarki o wyniki badań lekarskich. Zaczął obrażać

Relacje Donalda Trumpa z dużą częścią mediów nie są ostatnio - delikatnie mówiąc - najlepsze. Dopiero co Biały Dom opublikował na swojej oficjalnej stronie internetowej coś na kształt czarnej listy mediów. Obszerny spis stacji telewizyjnych, gazet i portali to nie wszystko, są też konkretne nazwiska reporterów i opis tego, czym zdaniem przedstawicieli amerykańskiej administracji zawinili. Według Białego Domu te wszystkie media zgrzeszyły stronniczością. Na liście są takie sławne media, jak wspomniany CNN, a także Axios, The Washington Post, BBC, agencja AP, Politico czy The New York Times, ale też np. The Hill. Teraz pojawiły się nowe doniesienia o walce Trumpa z dziennikarzami - przynajmniej niektórymi. Do nerwowej sytuacji doszło na pokładzie Air Force One. Często podczas takich podróży prezydenci znajdują czas na rozmowę z reporterami, wywiadów udziela w samolocie również Trump. Ale tym razem pytania mu się nie spodobały.

"Dostałem maksymalną ocenę, czego pani by nie była w stanie zrobić"

Zrobiło się nieprzyjemnie, kiedy dziennikarka CBS News, znajdującego się zresztą na "czarnej liście" Białego Domu, zapytała o wyniki badań rezonansu magnetycznego prezydenta. On sam ujawnił w październiku za pośrednictwem swoich przedstawicieli, że miało miejsce takie badanie. Sekretarz prasowa Karoline Leavitt informowała o „zaawansowanych badaniach obrazowych” w Walter Reed National Military Medical Center „w ramach rutynowego badania fizykalnego”, które wykazały, że Trump pozostaje w „wyjątkowej kondycji fizycznej”. Reporterka Weija Jiang chciała wiedzieć, jaką konkretnie część ciała poddano badaniu, czego ono dotyczyło. Trump odebrał to chyba jako osobistą zniewagę. „Nie mam pojęcia… to nie był mózg, bo przeszedłem test poznawczy i zdałem go celująco. Dostałem maksymalną ocenę, czego pani by nie była w stanie zrobić” - wypalił prezydent USA. Potem kontynuował tyradę, krytykując także przedstawicieli Newsnation.

