Zapytała Trumpa o badania lekarskie. Stracił nad sobą panowanie!

Zofia Dąbrowska
Zofia Dąbrowska
2025-12-01 12:00

Donald Trump zdenerwował się, kiedy dziennikarka CBS News zapytała go o wyniki rezonansu magnetycznego! Chciała tylko wiedzieć, co dokładnie badano, a prezydent Stanów Zjednoczonych odebrał to chyba jako osobistą zniewagę. Reporterka usłyszała coś niemiłego na swój temat. Trump atakował też przedstawicieli innych mediów, ostatnio Biały Dom opublikował nawet ich "czarną listę" na swojej oficjalnej stronie internetowej.

Donald Trump nerwowo zareagował na pytanie dziennikarki o wyniki badań lekarskich. Zaczął obrażać

Relacje Donalda Trumpa z dużą częścią mediów nie są ostatnio - delikatnie mówiąc - najlepsze. Dopiero co Biały Dom opublikował na swojej oficjalnej stronie internetowej coś na kształt czarnej listy mediów. Obszerny spis stacji telewizyjnych, gazet i portali to nie wszystko, są też konkretne nazwiska reporterów i opis tego, czym zdaniem przedstawicieli amerykańskiej administracji zawinili. Według Białego Domu te wszystkie media zgrzeszyły stronniczością. Na liście są takie sławne media, jak wspomniany CNN, a także Axios, The Washington Post, BBC, agencja AP, Politico czy The New York Times, ale też np. The Hill. Teraz pojawiły się nowe doniesienia o walce Trumpa z dziennikarzami - przynajmniej niektórymi. Do nerwowej sytuacji doszło na pokładzie Air Force One. Często podczas takich podróży prezydenci znajdują czas na rozmowę z reporterami, wywiadów udziela w samolocie również Trump. Ale tym razem pytania mu się nie spodobały.

"Dostałem maksymalną ocenę, czego pani by nie była w stanie zrobić"

Zrobiło się nieprzyjemnie, kiedy dziennikarka CBS News, znajdującego się zresztą na "czarnej liście" Białego Domu, zapytała o wyniki badań rezonansu magnetycznego prezydenta. On sam ujawnił w październiku za pośrednictwem swoich przedstawicieli, że miało miejsce takie badanie. Sekretarz prasowa Karoline Leavitt informowała o „zaawansowanych badaniach obrazowych” w Walter Reed National Military Medical Center „w ramach rutynowego badania fizykalnego”, które wykazały, że Trump pozostaje w „wyjątkowej kondycji fizycznej”. Reporterka Weija Jiang chciała wiedzieć, jaką konkretnie część ciała poddano badaniu, czego ono dotyczyło. Trump odebrał to chyba jako osobistą zniewagę. „Nie mam pojęcia… to nie był mózg, bo przeszedłem test poznawczy i zdałem go celująco. Dostałem maksymalną ocenę, czego pani by nie była w stanie zrobić” - wypalił prezydent USA. Potem kontynuował tyradę, krytykując także przedstawicieli Newsnation. 

Super Express Google News
Sonda
Czy według ciebie Donald Trump zasłużył na Pokojową Nagrodę Nobla?
QUIZ. Kto to powiedział? Sławne cytaty, 10/10 dla najlepszych
Pytanie 1 z 10
"Kłamstwo tysiąc razy powtórzone staje się prawdą". Kto to powiedział?
PROF. LEWICKI: NOBEL DLA TRUMPA, A CO DLA POLSKI?
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

REZONANS MAGNETYCZNY
DONALD TRUMP