Zawalony dach, 14 dzieci nie żyje! Właściciel budynku zatrzymany

Tragedia w Pakistanie. Zawalenie się dachu szkoły pochłonęło 14 ofiar

Potworny wypadek w Lahore, gdzie w starym budynku działała prywatna szkoła. Udzielona tam korepetycji. We wtorek 30 czerwca w czasie zajęć zawalił się dach. Według relacji agencji Associated Press zginęło 14 dzieci, ośmioro zostało rannych. Inspektor Faisal Kamran relacjonował, że ekipy długo przeczesywały teren. Wstępne oględziny wskazują na ewidentne błędy budowlane i fatalną jakość prac konstrukcyjnych. Śledczy zatrzymali dotychczas dwóch mężczyzn, z czego jednym z nich jest właściciel posesji.

Do poszukiwań dołączyli mieszkańcy, którzy z pomocą łopat i własnych rąk kopali w gruzowisku, by ratować ofiary. Zaledwie parę godzin po zawaleniu zaczęto wydawać ciała bliskim. Zrozpaczone rodziny zbierały się wokół szpitali i miejsca tragedii. W społeczności wzbiera gniew, ludzie domagają się surowych kar dla prowadzącego zajęcia w tak skrajnie niebezpiecznych warunkach. „Nie wiemy nawet, do którego domu pójść najpierw, by złożyć kondolencje po stracie dzieci” – skomentował na łamach Associated Press cytowany mieszkaniec Zafar Iqbal.

Głos zabrali szef rządu Shehbaz Sharif i prezydent Asif Ali Zardari. Złożyli kondolencje rodzinom ofiar i podkreślali, że trzeba zaostrzyć prawo budowlane. W Pakistanie tego rodzaju katastrofy nie są rzadkością, buduje się tam często byle jak i z byle czego, nierzadko kompletnie nikt tego nie kontroluje.

Sonda Czy w szkole powinien być zakaz korzystania ze smartfonów? Tak Nie Trudno powiedzieć