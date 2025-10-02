Zawalił się kawałek wieżowca w Nowym Jorku! Co się stało?

Eksplozja gazu w Nowym Jorku. Zawalił się fragment wieżowca w Bronksie

W środę w dzielnicy Bronx w Nowym Jorku doszło do potężnej eksplozji gazu w jednym z budynków mieszkalnych kompleksu Mitchel Houses, a potem na oczach przerażonych świadków runął cały narożnik wieżowca! W wyniku wybuchu zawalił się masywny, 20-piętrowy komin biegnący wzdłuż ściany wieżowca, a razem z nim narożny kawałek ściany. Na szczęście – jak potwierdziły władze miasta – jakimś cudem nie odnotowano ofiar ani osób rannych, choć gruz spadł na pobliski plac zabaw i chodnik. Według wstępnych ustaleń eksplozja miała miejsce w kotłowni podczas prowadzonych prac. Siła wybuchu spowodowała poważne uszkodzenia – runął komin, a jego fragmenty spadając z dużej wysokości niszczyły okna i klimatyzatory.

„Udało nam się uniknąć poważnej katastrofy”. Zawalił się wielki kawał wieżowca, nikt nie został poszkodowany

„Udało nam się uniknąć poważnej katastrofy” – powiedziała prezydent dzielnicy Bronx Vanessa Gibson, cytowana przez agencję AP. Na miejscu zdarzenia po wybuchu natychmiast pojawiły się służby ratunkowe. Dwóch funkcjonariuszy nowojorskiej policji wraz z psami przeszukało gruzy – nie znaleziono nikogo uwięzionego. Departament Budynków bada obecnie stabilność konstrukcji i sprawdza fundamenty. Rozpoczęto również rozbiórkę zniszczonego komina, aby przywrócić ogrzewanie, ciepłą wodę i gaz. Ewakuowani mieszkańcy zostali skierowani do lokalnego centrum społecznościowego. Świadkowie zdarzenia relacjonowali dramatyczne chwile. Diamond Freeman, mieszkaniec okolicy, opowiedział w rozmowie z WPIX-TV: „Usłyszeliśmy głośny huk i cała ściana budynku po prostu runęła. To było szaleństwo. Wszędzie tylko dym”. Burmistrz Eric Adams przypomniał, że eksplozja nastąpiła w pierwszym dniu sezonu grzewczego, gdy uruchamiane są kotły. Zakład energetyczny odciął dopływ gazu do budynku. Mitchel Houses to kompleks budynków mieszkalnych zlokalizowany w dzielnicy Mott Haven na Bronksie. Powstał w 1966 roku.

A portion of a 20-story high-rise at Mitchel Houses in the Bronx collapsed early Wednesday, sending a massive dust cloud into the neighborhood. No injuries reported so far. FDNY, police, and rescue teams are on-site, while authorities investigate the cause and work to stabilize… pic.twitter.com/XckjmV6fHO— The Daily Jagran (@TheDailyJagran) October 1, 2025

