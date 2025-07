Zawalił się tunel, 31 robotników uwięzionych! Szokujący finał

Wszystkich 31 robotników uratowano z zasypanego tunelu w Los Angeles. Nikomu nic się nie stało

Dramatyczna katastrofa budowlana zakończona niezwykłym ocaleniem! W środowy wieczór w dzielnicy Wilmington w Los Angeles doszło do groźnego incydentu na terenie budowy systemu kanalizacji ściekowej. Jak podaje NBC News, tuż przed godziną 20. czasu lokalnego zawalił się tunel o średnicy około sześciu metrów. Choć sytuacja mogła zakończyć się tragedią, wszystkie 31 osób zostało uratowanych – część z nich wyciągnięto na powierzchnię w metalowej klatce opuszczonej przez dźwig.

"Obawiałam się, że zastaniemy tu tragedię. Zamiast tego byliśmy świadkami zwycięstwa"

Według służb, zawalenie nastąpiło 10 kilometrów od wejścia do tunelu. Początkowo pod ziemią przebywało 27 robotników, którzy w momencie katastrofy obsługiwali maszynę do drążenia tuneli. Czterech kolejnych zeszło na dół, by pomóc kolegom. Akcja ratunkowa była skomplikowana, a fragment już zbudowanego tunelu uległ częściowemu zapadnięciu. Mimo to udało się dotrzeć do pojazdu technicznego i przetransportować robotników do szybu ewakuacyjnego. To właśnie stamtąd dźwig wydobywał ich na powierzchnię. W akcji ratunkowej uczestniczyło ponad stu strażaków uczestniczyło w akcji. Jak poinformował NBC News pełniący obowiązki szefa straży pożarnej Ronnie Villanueva, cała operacja przebiegła sprawnie, choć istniało realne zagrożenie życia. – Dziś dopisało nam szczęście – mówił strażak. Na miejsce przybyła burmistrz Los Angeles, Karen Bass. "Obawiałam się, że zastaniemy tu tragedię. Zamiast tego byliśmy świadkami zwycięstwa" – powiedziała.

