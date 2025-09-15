Zbuntowane zakonnice uciekły z domu opieki! Wiadomo, gdzie czmychnęły

Trzy zbuntowane zakonnice seniorki uciekły z domu opieki do dawnego domu w opuszczonym klasztorze

Niecodzienna afera w Austrii! Trzy sędziwe siostry zakonne wywołały burzę w Kościele i w mediach, organizując wielką ucieczkę z domu opieki. Cała historia zaczęła się parę miesięcy temu. Zakonnice Bernadette (88 l.), Regina (86 l.) i Rita (82 l.) były ostatnimi mieszkankami wyludniającego się klasztoru Goldenstein, gdzie do niedawna była nie tylko prywatna szkoła dla dziewcząt, ale i zgromadzenie sióstr. Ponieważ zakonnice były już wiekowe, ich przełożeni zadecydowali i przeniesieniu ich do domu opieki. Tak też zrobiono, a klasztorne cele odcięto od prądu i wody. Szkołę pozostawiono na miejscu. Ale nikt nie docenił determinacji sióstr. Zakonnice zorganizowały wielką ucieczkę z domu opieki, w którym po paru miesiącach nie mogły już wytrzymać, bo tęskniły za domem.

ZOBACZ TEŻ: Papież Franciszek gromi zakonnice! Zakazał im jednej rzeczy

„Nie pytano nas. Mieliśmy prawo tu zostać do końca życia i to prawo zostało złamane”

Jak piszą światowe media, w tym "Le Parisien" czy BBC, siostry twierdzą dziś, iż wywieziono je wbrew ich woli. „Nie pytano nas. Mieliśmy prawo tu zostać do końca życia i to prawo zostało złamane” — powiedziała siostra Bernadette cytowana przez BBC. Kobiety postanowiły wrócić na Goldenstein, w czym w sekrecie pomagali im byli uczniowie oraz ślusarz, który otworzył zmienione zamki do ich dawnych apartamentów.Gdy wróciły, klasztor nie miał jeszcze bieżącej wody ani prądu. Mimo to siostry rozpakowały swoje rzeczy i zaczęły odnajdywać rytm codziennego życia: modlitwa, wspólne posiłki, robienie knedli. „Jestem taka szczęśliwa, że jestem w domu. W domu opieki ciągle tęskniłam” — mówiła siostra Rita dla BBC.

Przeor oburzony, dawni uczniowie wspierają zakonnice

Tymczasem władze kościelne nie tylko nie wspierają uciekinierek w habitach, ale wręcz nie kryją oburzenia. Przeor Markus Grasl z Reichersberg, przełożony wspólnoty w specjalnym oświadczeniu nazwał powrót sióstr do opuszczonych celi „całkowicie niezrozumiałym”, podkreślając, że pokoje w klasztorze „nie nadają się do użytku i nie spełniają wymogów właściwej opieki”, podczas gdy dom opieki zapewniał „absolutnie niezbędną, profesjonalną i dobrą opiekę medyczną”. Ale dawni wychowankowie klasztoru i miejscowa społeczność stanęli po stronie sióstr. Byli uczniowie regularnie dostarczają jedzenie i inne zapasy, odwiedzają je i pomagają w przywróceniu podstawowych instalacji — częściowo przywrócono dostęp do prądu i wody. Siostry zapowiadają, że pozostaną w klasztorze tak długo, jak pozwoli im na to zdrowie. „Zanim umrę w tym domu opieki, wolę pójść na łąkę i tam wejść w wieczność” — mówiła siostra Bernadette.

Sonda Jak oceniasz funkcjonowanie Kościoła? Dobrze Przeciętnie Źle Nie wiem

Trois religieuses s’évadent de leur maison de retraite pour retourner vivre dans leur ancien couvent dans les Alpes➡️ https://t.co/8jV5k7DK3x pic.twitter.com/0wHGWt1cXF— Le Parisien (@le_Parisien) September 14, 2025

Ile pamiętasz z katechizmu? Jeśli chodziłeś na religię, z łatwością zdobędziesz komplet punktów! Pytanie 1 z 10 Na początek coś bardzo prostego. Ile jest przykazań? 5 10 15 Następne pytanie