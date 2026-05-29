Zburzą część domu Meghan i Harry'ego?! "Usunąć ostatni ślad"

Rodzina królewska chce częściowo wyburzyć dawny dom Meghan Markle i księcia Harry'ego. Frogmore Cottage zmieni się bardzo

Frogmore Cottage, dawny dom księcia Harry’ego i Meghan Markle w Windsorze, może wkrótce przejść kolejną dużą przebudowę. Jak podają brytyjskie media, trwają przygotowania do cofnięcia zmian wykonanych dla pary przed ich wprowadzeniem się do nieruchomości. Dom został podarowany Harry’emu i Meghan przez królową Elżbietę II z okazji ślubu w 2018 roku. Wcześniej budynek składał się z dwóch połączonych domów. Na potrzeby Sussexów przekształcono go w jedną większą rezydencję rodzinną. Prace remontowe kosztowały około 2,4 mln funtów. W ramach modernizacji przebudowano wnętrza, wymieniono część konstrukcji budynku, instalacje elektryczne oraz przyłącza gazowe i wodne. Powstała także sala do jogi. Harry i Meghan zapłacili również za część wyposażenia oraz dekoracje. W domu znalazła się między innymi miedziana wanna warta około 5 tys. funtów.

Para wprowadziła się do Frogmore Cottage krótko przed narodzinami syna Archiego w 2019 roku. Nie mieszkała tam jednak długo. Jeszcze w tym samym roku Sussexowie wyjechali do Kanady, a następnie osiedlili się w Kalifornii. Na początku 2020 roku Harry i Meghan ogłosili rezygnację z pełnienia obowiązków członków brytyjskiej rodziny królewskiej. Kilka miesięcy później książę Harry zwrócił środki przeznaczone wcześniej na remont nieruchomości.

Król zabrał parze Frogmore Cottage po publikacji sensacyjnej autobiografii księcia Harry'ego

W 2023 roku, po publikacji autobiografii „Spare”, król Karol III zdecydował o odebraniu parze prawa do korzystania z Frogmore Cottage. Od tamtej pory budynek pozostaje pusty. Według informacji brytyjskich mediów analizowana jest możliwość przywrócenia wcześniejszego układu nieruchomości i ponownego podziału budynku na dwa mniejsze domy. Na razie nie rozpoczęto prac budowlanych, ale wykonywane są kosztorysy. Źródła cytowane przez prasę twierdzą, że konieczny będzie kolejny kosztowny remont, który ma przywrócić nieruchomości wygląd sprzed czasów Harry’ego i Meghan. Celem ma być także znalezienie nowego lokatora wśród osób związanych z rodziną królewską.

Frogmore Cottage należy do Crown Estate, czyli majątku zarządzanego w imieniu brytyjskiej monarchii. W przeszłości pojawiały się spekulacje, że mógłby tam zamieszkać był już książę Andrzej, jednak ostatecznie do tego nie doszło. Podobno Andrzej uznał, że Frogmore Cottage jest dla niego za mało luksusowe... Choć Harry wielokrotnie podkreślał, że chciałby odwiedzać Wielką Brytanię wraz z Meghan oraz dziećmi, Archiem i Lilibet, obecnie para nie posiada już własnego domu na Wyspach.

