Zdecydowana odmowa księżnej Kate! Chodzi o jedno z dzieci

Zofia Dąbrowska
Zofia Dąbrowska
2025-10-17 12:17

Księżna Kate i książę William dostali nietypową propozycję związaną z... księciem Louisem. Po tym, jak przyszła królowa Wielkiej Brytanii wyznała, że jej najmłodszy syn ma pewne obsesyjne hobby, rozdzwoniły się telefony. Przed księciem Louisem była kariera, którą zapewne uznałby za wymarzoną. Ale rodzice byli nieugięci - nauka zajmuje 7-latkowi tyle czasu, że nie wystarczy go na pierwszą "pracę" w życiu.

Księżna Kate, książę William

i

Autor: Eddie Mulholland/Daily Telegraph/ Associated Press

William i Kate odrzucili propozycję, by książę Louis został patronem mistrzostw gry w kasztany

„Ciągle znajdujemy kasztany w szafkach, w jego łóżku – są dosłownie wszędzie” – mówiła niedawno księżna Kate. Jak się okazało, książę Louis ma teraz obsesję na punkcie kasztanów i wkłada je nawet do swoich zabawkowych ciężarówek. Na efekty tego wyznania nie trzeba było długo czekać. Organizatorzy World Conker Championships – mistrzostw znanej w Wielkiej Brytanii "gry w kasztany" zaprosili siedmioletniego księcia Louisa, najmłodszego syna księcia i księżnej Walii, do objęcia honorowego patronatu nad wydarzeniem. Odpowiedź Pałacu Kensington była jednak jednoznaczna – młody książę jest zbyt zajęty nauką w szkole.

„Conker-trating”, czyli żartobliwa gra słów w liście od Kate i Williama

W liście wysłanym przez dwór znalazła się żartobliwa uwaga: „Bardzo doceniamy zaproszenie, ale obecnie książę Louis skupia się na swoich lekcjach" - napisali księżna Kate i książę William, przy czym zamiast po prostu napisać "concentrating", napisali "conker-trating”. Gra słów nawiązuje do angielskiego „conker” (kasztan) oraz „concentrating” (koncentrować się). Światowe mistrzostwa w kasztany odbywają się od 1965 roku w Southwick w hrabstwie Northamptonshire. Łączą pokolenia i od lat wspierają cele charytatywne – do tej pory zebrano dzięki nim prawie pół miliona funtów na rzecz osób z wadami wzroku. Rzecznik mistrzostw, St John Burkett, przyznał, że propozycja padła: „Byliśmy zachwyceni, gdy dowiedzieliśmy się, że książę tak kocha kasztany. Byłby idealnym patronem dla naszej organizacji”.

Super Express Google News
Sonda
Czy lubisz nowinki z rodziny królewskiej?
QUIZ. Teksty starych piosenek dla dzieci! "Bo fantazja jest od tego..."
Pytanie 1 z 10
"Znalazłam go na plaży", śpiewała w latach 90. Joanna Jabłczyńska jako dziecko. Co to było?
Jak dobrze przygotować dziecko na 1 września? 10 porad dla rodziców
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

GRY
KSIĘŻNA KATE
RODZINA KRÓLEWSKA