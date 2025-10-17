Zdecydowana odmowa księżnej Kate! Chodzi o jedno z dzieci

William i Kate odrzucili propozycję, by książę Louis został patronem mistrzostw gry w kasztany

„Ciągle znajdujemy kasztany w szafkach, w jego łóżku – są dosłownie wszędzie” – mówiła niedawno księżna Kate. Jak się okazało, książę Louis ma teraz obsesję na punkcie kasztanów i wkłada je nawet do swoich zabawkowych ciężarówek. Na efekty tego wyznania nie trzeba było długo czekać. Organizatorzy World Conker Championships – mistrzostw znanej w Wielkiej Brytanii "gry w kasztany" zaprosili siedmioletniego księcia Louisa, najmłodszego syna księcia i księżnej Walii, do objęcia honorowego patronatu nad wydarzeniem. Odpowiedź Pałacu Kensington była jednak jednoznaczna – młody książę jest zbyt zajęty nauką w szkole.

„Conker-trating”, czyli żartobliwa gra słów w liście od Kate i Williama

W liście wysłanym przez dwór znalazła się żartobliwa uwaga: „Bardzo doceniamy zaproszenie, ale obecnie książę Louis skupia się na swoich lekcjach" - napisali księżna Kate i książę William, przy czym zamiast po prostu napisać "concentrating", napisali "conker-trating”. Gra słów nawiązuje do angielskiego „conker” (kasztan) oraz „concentrating” (koncentrować się). Światowe mistrzostwa w kasztany odbywają się od 1965 roku w Southwick w hrabstwie Northamptonshire. Łączą pokolenia i od lat wspierają cele charytatywne – do tej pory zebrano dzięki nim prawie pół miliona funtów na rzecz osób z wadami wzroku. Rzecznik mistrzostw, St John Burkett, przyznał, że propozycja padła: „Byliśmy zachwyceni, gdy dowiedzieliśmy się, że książę tak kocha kasztany. Byłby idealnym patronem dla naszej organizacji”.

“We really appreciate the invite but currently Prince Louis is ‘conker-trating’ on his studies.” 😂👏🏻After hearing of his passion for stashing conkers all over their house, Adelaide Cottage, the World Conker Championships wrote to Prince Louis’ parents, the Prince and Princess… pic.twitter.com/4w7wK5vjLV— Anna (@tokkianami) October 15, 2025

