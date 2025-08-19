Zdecydowane słowa Trumpa o Ukrainie. Koniec złudzeń!

Donald Trump: Ukraina nie zostanie członkiem NATO, na Ukrainie będą wojska Francji, Niemiec i Wielkiej Brytanii

"Ukraina nie będzie w NATO. Ale są pewne kraje europejskie, które zajmą się tym; Francja, Niemcy, Wielka Brytania chcą mieć żołnierzy na miejscu. Szczerze mówiąc, nie sądzę, że to będzie problem" - powiedział dziś Donald Trump. "Myślę, że Putin jest tym zmęczony. Myślę, że wszyscy są tym zmęczeni. Ale kto wie? Dowiemy się o Putinie w ciągu kilku najbliższych tygodni. I zobaczymy, czym to wszystko się zakończy" - dodał prezydent USA dzień po spotkaniu w Białym Domu z Wołodymyrem Zełenskim oraz liderami europejskich państw, w tym Francji, Niemiec i Wielkiej Brytanii, ale nie Polski.

ZOBACZ TEŻ: Ujawniono, co mówili Trump i Putin na lotnisku! Ekspert odczytał to z ruchu warg

Wołodymyr Zełenski poinformował, że Kijów uzyska pewne gwarancje bezpieczeństwa

Trump ocenił również, że Władimir Putin może być zmęczony wojną, ale nie wykluczył, iż rosyjski przywódca wcale nie zamierza zawierać porozumienia pokojowego. „Dowiedziemy się tego w ciągu kilku tygodni” – zapowiedział. Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski poinformował wcześniej, że Kijów uzyska pakiet gwarancji bezpieczeństwa, obejmujący m.in. dostawy amerykańskiej broni o wartości 90 miliardów dolarów. Według Zełenskiego w grę wchodzą przede wszystkim samoloty i systemy obrony przeciwlotniczej. Dokument formalizujący ustalenia ma zostać ogłoszony w ciągu najbliższych dni.

Kijów ma kupić dla siebie amerykańską broń za europejskie pieniądze

Jak donosi Financial Times, Kijów gotów jest kupić amerykańską broń wartą 100 mld dolarów ze środków europejskich, a także podpisać kontrakt na produkcję dronów z USA o wartości 50 mld dolarów. To ruch wymierzony wprost w oczekiwania Trumpa, który wielokrotnie podkreślał, że Ameryka nie „daje” wsparcia, lecz „sprzedaje broń”. Podczas rozmów w Białym Domu poruszono także temat powrotu ukraińskich dzieci nielegalnie deportowanych do Rosji oraz kwestię wymiany jeńców w formule „wszyscy za wszystkich”. Trump zadeklarował, że wesprze Zełenskiego w tych staraniach.

Ukraiński prezydent ocenił, że było to jego najlepsze spotkanie z Trumpem. Podkreślił, że priorytetem jest osiągnięcie nie chwilowego zawieszenia broni, lecz trwałego pokoju, zabezpieczonego przez międzynarodowe gwarancje. Zełenski ujawnił, że Trump zadzwonił do Putina podczas jego wizyty w USA. Strona rosyjska zaproponowała spotkanie dwustronne Ukraina–Rosja, a następnie szersze, z udziałem Stanów Zjednoczonych.

Sonda Czy Ukraina powinna wejść do NATO? Tak Nie Nie mam zdania

BREAKING: In an interview with Fox News, Donald Trump said, "Ukraine should not have asked to join NATO", as well as saying he thinks it's possible "Putin doesn't want to make a deal"https://t.co/TC2ROCL7wW📺 Sky 501, Virgin 602, Freeview 233 and YouTube pic.twitter.com/eZKeNWJU5S— Sky News (@SkyNews) August 19, 2025