Zełenski w Castel Gandolfo. Papież pomoże w negocjacjach?

Wołodymyr Zełenski spotka się dziś z premier Włoch i z papieżem Leonem XIV w Castel Gandolfo

Wołodymyr Zełenski jeździ teraz po Europie, rozmawiając na temat planu pokojowego mającego zakończyć wojnę na Ukrainie. Wczoraj w Londynie spotkali się premier Keir Starmer, Zełenski, prezydent Francji Emmanuel Macron i kanclerz Niemiec Friedrich Merz. Żadnego przedstawiciela Polski nie zaproszono. „Było 28 punktów, teraz jest 20. Wyrównaliśmy ten kierunek i, szczerze mówiąc, punkty nieprzychylne Ukrainie zostały usunięte. Amerykanie są zasadniczo nastawieni na znalezienie kompromisu. Oczywiście są trudne kwestie dotyczące terytorium. W tej sprawie nie znaleziono jeszcze kompromisu” - mówił potem ukraiński przywódca, odnosząc się do wersji planu pokojowego zaproponowanego przez Ukrainę i Europę. Zamierza przedstawić go Donaldowi Trumpowi. A jeszcze dziś, we wtorek 9 grudnia, Zełenski spotka się z kolejnymi przywódcami - najpierw z papieżem, a potem z premier Włoch.

Giorgia Meloni zostanie mediatorem w sprawie wojny na Ukrainie? Proponował to papież

Na dzisiejszy poranek zapowiedziano audiencję prezydenta Ukrainy u Leona XIV. Ojciec Święty wcześniej deklarował, że jest gotowy gościć zarówno przedstawicieli Ukrainy, jak i Rosji, by przyczynić się w ten sposób do zawarcia porozumienia pokojowego. Spotkanie prezydenta z papieżem odbędzie się w Castel Gandolfo. Wcześniej Leon XIV podkreślał, że jego zdaniem negocjacje w sprawie wojny na Ukrainie nie mogą odbywać się bez udziału państw europejskich i proponował, by Włochy przejęły rolę mediatora. Giorgia Meloni spotka się zaś z Zełenskim o godzinie 15. Jeszcze wczoraj uczestniczyła w wideokonferencji z przywódcami Wielkiej Brytanii, Niemiec i Ukrainy.

From Lebanon to Algeria, from Russia to the German Synodal Way, Pope Leo is charting a vision of the papacy as a stabilising force in world affairs.Read more: https://t.co/ZpM0QEI9wM pic.twitter.com/8UD61SsDFA— The Catholic Herald (@CatholicHerald) December 5, 2025

