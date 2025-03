Zełenski chce wrócić do Trumpa! Mówi o więzi i wdzięczności

Co po śmierci papieża? "Próbują go budzić, potem niszczą sygnet". Chowają go w trzech trumnach

Wołodymyr Zełenski nie obraził się na Trumpa. Mówi o historycznej więzi, dziękuje i deklaruje chęć podpisania umowy

Spotkanie Wołodymyra Zełenskiego z Donaldem Trumpem i J.D. Vancem w Białym Domu zakończyło się kłótnią i wyproszeniem ukraińskiej delegacji, a umowa o minerałach nie została podpisana. Jakiekolwiek porozumienie pokojowe stanęło pod znakiem zapytania. Mnożą się dyskusje na temat tego, kto wypadł gorzej i kto co zrobił źle, dominują wyrazy potępienia wobec Trumpa, sieć zalewają memy przedstawiające jego pocałunki z Putinem. Są i tacy, którzy uważają, że także ukraiński przywódca powinien być mniej konfrontacyjny, a jego podejście do całej sprawy koniec końców nie pomogło Ukrainie. Tymczasem Wołodymyr Zełenski na szczęście nie obraził się na prezydenta USA i chyba szybko ochłonął po wyjściu z Białego Domu, rozumiejąc, że nie ma innej drogi do pokoju niż negocjacje z USA, a u władzy jest teraz właśnie Trump, to z nim trzeba rozmawiać i nic tego nie zmieni. "Myślę, że musimy być bardzo otwarci i bardzo szczerzy. Nie jestem pewien, czy zrobiliśmy coś złego. Myślę, że czasami są pewne rzeczy, o których musimy rozmawiać poza mediami, z całym szacunkiem dla demokracji i wolnych mediów" - powiedział Zełenski, kiedy na krótko po spotkaniu spytano go, czy chce przeprosić prezydenta Trumpa. W rozmowie z Fox News powiedział jednak szybko, iż kłótnia „była niedobra dla obu stron". "Ale nie jestem w stanie, ot tak, zmienić podejścia Ukraińców do Rosji, dla nas to mordercy. Amerykanie to najlepsi przyjaciele, Europejczycy też, a Putin i Rosjanie – to wrogowie" - mówił Zełenski.

Zełenski po spotkaniu: "Nasza relacja z amerykańskim prezydentem to coś więcej niż tylko dwóch przywódców; to historyczna i solidna więź"

W mediach społecznościowych publikował podziękowania i wyrazy wdzięczności: "Nasza relacja z amerykańskim prezydentem to coś więcej niż tylko dwóch przywódców; to historyczna i solidna więź między naszymi narodami. Dlatego zawsze zaczynam od słów wdzięczności od naszego narodu do narodu amerykańskiego", "Amerykanie pomogli uratować nasz naród. Ludzie i prawa człowieka są na pierwszym miejscu. Jesteśmy naprawdę wdzięczni. Chcemy tylko silnych relacji z Ameryką i naprawdę mam nadzieję, że je będziemy mieć". Prezydent Ukrainy zapewniał, że chce podpisać umowę o minerałach, choć nie doszło do tego po kłótni w Białym Domu i wyproszeniu ukraińskiej delegacji. "Jesteśmy gotowi podpisać tę umowę (...) i będzie to pierwszy krok w kierunku gwarancji bezpieczeństwa. Ale to nie wystarczy i potrzebujemy czegoś więcej. Zawieszenie broni bez gwarancji bezpieczeństwa jest dla Ukrainy niebezpieczne. Walczymy od trzech lat i Ukraińcy muszą wiedzieć, że USA są po naszej stronie" - powiedział Zełenski.

