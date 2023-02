i Autor: Twitter/@NorwayAmbUKR Zełenski do żołnierzy: "Jestem z was dumny". "Dawali nam trzy doby życia"

W piątek, 24 lutego, w rocznicę wybuchu wojny na Ukrainie, na placu Sofijskim, gdzie znajduje się jedna z najważniejszych i najstarszych świątyń Kijowa, prezydent Ukrainy zagrzewał swoich żołnierzy do dalszej walki. "Od was zależy, czy przetrwa Ukraina. To wam Ukraina zawdzięcza niezłomność" - mówił we wzruszającym wystąpieniu.