Zelenski wzywa USA do pomocy. "Dwustronne gwarancje bezpieczeństwa z kilkoma krajami"

Kontratak Ukraińców zaskoczył wojska Putina. "Rosja dostaje to na co zasługuje"

Wołodymyr Zełenski zaczął mówić o gwarancjach bezpieczeństwa. Podpisał je z paroma krajami, ale chciałby jeszcze z USA. O jakie gwarancje mu chodziło?

Musimy mieć gwarancje bezpieczeństwa podpisane z USA, inaczej Władimir Putin nadal będzie groźny - stwierdził Wołodymyr Zełenski w wywiadzie dla amerykańskiego autora podcastów Lexa Fridmana. Jak dodał, umowy z europejskimi krajami nie wystarczą. "Chodzi o gwarancje bezpieczeństwa, które mogą zapobiec rosyjskiej agresji. Mamy uzgodnione dwustronne gwarancje bezpieczeństwa z kilkoma krajami, finansowanie, wsparcie naszych sił zbrojnych, kwestie obronne i humanitarne, rozminowywanie, co jest bardzo ważne (...) Ale to nie wystarczy, aby zapobiec kolejnej agresji ze strony Putina" - mówił Zełenski. "Chodzi o gwarancje bezpieczeństwa, które mogą zapobiec rosyjskiej agresji. Mamy uzgodnione dwustronne gwarancje bezpieczeństwa z kilkoma krajami, finansowanie, wsparcie naszych sił zbrojnych, kwestie obronne i humanitarne, rozminowywanie, co jest bardzo ważne (...) Ale to nie wystarczy, aby zapobiec kolejnej agresji ze strony Putina" - mówił. Miał zapewne na myśli powszechnie znane umowy w kwestii bezpieczeństwa, Ukraina podpisała taką umowę również z Polską w lipcu 2024 roku. Choć Zełenski nie sprecyzował, czy właśnie o te dokumenty mu chodziło. Jakie są zapisy tych umów?

Zełenski stwierdził, że Europa nie będzie w stanie "zebrać armii liczącej 2-3 mln żołnierzy", a najsilniejsza w Europie jest teraz armia ukraińska

Dwustronne umowy podpisywane z Ukrainą i dotyczące bezpieczeństwa bywają przedmiotem fake newsów i spekulacji, przykładowo dotyczących opcji wysłania zachodnich wojsk na wojnę. O takiej opcji powiedział już dawno choćby Emmanuel Macron. Polska podpisała w zeszłym roku umowę dwustronną z Ukrainą, ale zapisu o bezpośrednim zobowiązaniu w sprawie pomocy wojskowej na wypadek agresji w niej nie ma. Jest za to choćby możliwość stacjonowania w Polsce brygady ukraińskich ochotników. Zapisy przewidują też dalsze wspieranie Ukrainy sprzętem, szkoleniami czy współpracą przemysłów obronnych. Ukraina ma też inne umowy podpisane po 2022 roku z krajami takimi jak Wielka Brytania, Niemcy czy Francja, również dotyczą one wspierania sprzętem czy szkoleniami. Z drugiej strony Zełenski w wywiadzie dla Fridmana mówił o europejskiej armii, porównując ją z ukraińską, tak jakby chodziło o jakieś gwarancje bezpośredniej pomocy wojskowej, choć oczywiście niekoniecznie. Stwierdził, że Europa nie będzie w stanie "zebrać armii liczącej 2-3 mln żołnierzy", a najsilniejsza w Europie jest teraz właśnie armia ukraińska licząca sobie 980 tys. ludzi. Drugie miejsce zajmuje Francja dysponująca około 200 tys. żołnierzy. Przypomnijmy, że USA ma 1,5 miliona żołnierzy, a Rosja około miliona.

Sonda Uważasz, że w 2025 r. moze zakończyć się wojna rosyjsko-ukraińska? Jest to możliwe... Jest to niemożliwe... Nie mam pojęcia...

Ukraine's President Zelenskyy says security guarantees for Kiev to end the war with Russia will only be effective if the US provides them pic.twitter.com/boVohIeqTz— TRT World Now (@TRTWorldNow) January 5, 2025

My podajemy kraj, ty wybierasz stolicę. 5/10 punktów? Zapomnij! Pytanie 1 z 10 Jaka jest stolica Kanady? Ottawa Vancouver Toronto Następne pytanie