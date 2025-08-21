Zełenski mówił o Chinach. "Na to nie ma zgody"

2025-08-21 12:00

Wołodymyr Zełenski stwierdził, że Chiny nie mogą być gwarantem bezpieczeństwa jego kraju. Argumentował, że Pekin otworzył swój rynek dronów dla Rosji i nie udzielił realnej pomocy Ukrainie po rozpoczęciu rosyjskiego najazdu. Tymczasem wcześniej rosyjski minister spraw zagranicznych Siergiej Ławrow powiedział, że gwarancje bezpieczeństwa dla Ukrainy muszą zostać udzielone przez Rosję, Chiny i państwa zachodnie. To kolejna kwestia sporna w negocjacjach pokojowych.

Chiny nie mogą być gwarantem bezpieczeństwa Ukrainy - powiedział prezydent Wołodymyr Zełenski. Argumentował, że Pekin otworzył swój rynek dronów dla Rosji, nie zareagował w 2014 roku na zajęcie Krymu, choć był sygnatariuszem Memorandum Budapeszteńskiego i nie udzielił realnej pomocy Ukrainie po 24 lutego 2022 roku, gdy rozpoczęła się pełnoskalowa wojna. Zełenski podkreślił, że gwarancji bezpieczeństwa Ukraina oczekuje wyłącznie od państw, które rzeczywiście są gotowe do wsparcia militarnego i politycznego.

Propozycja Rosji jest inna. Siergiej Ławrow chce, by Chiny były jednym z gwarantów bezpieczeństwa

Inaczej sprawę przedstawił szef rosyjskiej dyplomacji Siergiej Ławrow. Według niego Kreml popiera koncepcję gwarancji bezpieczeństwa, ale pod warunkiem, że udzielą ich Rosja, Chiny, państwa zachodnie oraz USA, Wielka Brytania i Francja. Ławrow przypomniał przy tym wstępne porozumienia z negocjacji w Stambule w 2022 roku, gdzie Kijów miałby zgodzić się na rezygnację z członkostwa w NATO i innych sojuszach wojskowych i przyjęcie statusu państwa neutralnego. Zdaniem Rosji, to właśnie gwarancje mocarstw – w tym Moskwy i Pekinu – miałyby być podstawą przyszłego bezpieczeństwa Ukrainy.

Wątek Memorandum Budapeszteńskiego

Memorandum podpisane w 1994 roku przewidywało, że USA, Rosja i Wielka Brytania zagwarantują Ukrainie nienaruszalność granic i suwerenność w zamian za rezygnację z arsenału nuklearnego. Zełenski przypomniał, że Chiny – będące jednym z sygnatariuszy – nie zrobiły nic, aby powstrzymać rosyjską aneksję Krymu, co zdaniem Kijowa dyskwalifikuje je jako przyszłego gwaranta. Tymczasem dyskutowana jest kwestia tego, gdzie Wołodymyr Zełenski mógłby spotkać się z Władimirem Putinem. Putin proponował Moskwę, na co Kijów się nie zgodził. Są tez rozważane propozycje zorganizowania szczytu w Budapeszcie lub w Genewie.

