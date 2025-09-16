Zełenski wzywa do "użycia siły". "Ten język rozumie Putin"

Wołodymyr Zełenski dla Sky News o Putinie: "Należy użyć siły"

Rosja nie widzi możliwości spotkania prezydentów Rosji, USA i Ukrainy - ogłosił wczoraj rzecznik Kremla Dmitrij Pieskow, dodając zresztą, że "NATO jest w stanie wojny z Rosją". Chociaż jeszcze miesiąc temu, po szczycie Rosja-USA na Alasce wydawało się, że takie spotkanie jest bliskie, a zakończenie wojny realne, teraz przynajmniej według strony rosyjskie nie ma na to szans. "Kijów nie okazuje elastyczności i gotowości przystąpienia do poważnych rozmów na temat zakończenia konfliktu" – powiedział Pieskow. Co zatem można jeszcze zrobić, żeby zakończyć wojnę na Ukrainie? Żadne rozmowy nic nie dadzą, tu trzeba użyć siły - uważa Wołodymyr Zełenski.

„On toczy wojnę, a wszyscy próbują go powstrzymać, kłócąc się, prosząc go – ale zamiast tego należy użyć siły. On rozumie siłę. To jego język. To jest język, który rozumie. Nie zna wielu języków, ale to język siły, który rozumie, tak jak rosyjski, jego język ojczysty – i bardzo prosimy kraje europejskie i amerykańskie, aby to zrobiły, aby to pokazały. „Tak, podejmują pewne kroki, takie jak na przykład sankcje, ale trzeba zrobić więcej i szybciej” - mówił prezydent Ukrainy w wywiadzie dla Sky News.

Zdaniem Zełenskiego zorganizowanie spotkania z Trumpem na Alasce nie pomogło w procesie pokojowym, a jedynie ośmieliło Putina: „Powinien był ponieść porażkę w tej wojnie i ją przerwać. Ale zamiast tego otrzymał wyjście z izolacji. Dostał zdjęcia z prezydentem Trumpem. Dostał możliwość publicznego dialogu i myślę, że to otwiera Putinowi drzwi do innych szczytów i formatów, ponieważ tak to wygląda, i widzimy to, obserwujemy to i nie sądzę, żeby za to cokolwiek zapłacił”. "Nie powiedziałbym, że po spotkaniu poczuł się ośmielony" - powiedział potem sekretarz stanu USA Marco Rubio, gdy dziennikarze spytali go, czy pojawienie się dronów nad Polską dowodzi tego, że teza Zełenskiego o ośmieleniu Putina jest trafna.

Face-to-face with Zelenskyy, his frustration with the West is clear https://t.co/UMJShJfv7Q— Sky News (@SkyNews) September 16, 2025

