Zeszła potężna lawina, nie żyje 11 osób! Tragedia w świecie alpinistyki

Tragedia w górach Kaukazu. Lawina zabiła 11 wspinaczy

Kilkanaście ofiar lawiny w Rosji! Do tragedii doszło w niedzielę około godz. 17 czasu lokalnego na górze Miżirgi w Kabardo-Bałkarii. To jeden z najwyższych szczytów Kaukazu Północnego. Jak informuje The Moscow Times, lawina uderzyła w grupę 33 wspinaczy znajdujących się na górze.

Według informacji przekazanych przez miejscowe służby ratunkowe zginęło co najmniej 11 osób, a sześć zostało rannych. Dziesięciu wspinaczy zdołało samodzielnie zejść z góry.

Służby ostrzegają, że istnieje duże ryzyko zejścia kolejnych lawin. Ryzyko także dla ratowników

W poniedziałek o godz. 9 czasu lokalnego wciąż nie było informacji o losie sześciu pozostałych osób. Trwała akcja poszukiwawczo-ratunkowa.

W działaniach bierze udział ponad 50 ratowników. Warunki na miejscu są jednak bardzo trudne. Akcję utrudnia przede wszystkim trudny teren, ale nie tylko. Służby ostrzegają, że istnieje duże ryzyko zejścia kolejnych lawin. To oznacza zagrożenie zarówno dla poszukiwanych wspinaczy, jak i samych ratowników.

Miżirgi znajduje się w wysokogórskiej części Kabardo-Bałkarii na rosyjskim Kaukazie Północnym. Szczyt ma ponad 5 tys. metrów wysokości i należy do najwyższych w tym regionie.

Na razie nie podano informacji o narodowości ofiar. Nie wiadomo też, co dokładnie doprowadziło do zejścia lawiny. Służby koncentrują się obecnie na odnalezieniu sześciu zaginionych wspinaczy.

Sonda Czy przed wyjściem w góry sprawdzasz komunikaty lawinowe? tak nie

В сети публикуют видео с моментом схода лавины в Кабардино-Балкарии, которая накрыла группу из 15 туристов.СМИ пишут, что число погибших увеличилось до семи. В МЧС ранее сообщили о двух погибших и десяти пропавших без вести pic.twitter.com/2p6scN6aNq— Zerkalo_newz (@Zerkalo_newz) September 7, 2026