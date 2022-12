5-latek napisał list do Świętego Mikołaja. Przyczepił kartkę do balonika. Finał tej historii wyciska łzy z oczu!

Uprawiali seks na ulicy w same święta! Ujawniono monitoring, policja szuka kochanków

Zełenski to Frodo Baggins?

Policjant ma na imię Maxim, jego kolega Nikita. Zgodnie z doniesieniami rosyjskiego portalu Baza, spotkali się z dziewczyną tego pierwszego, 20-letnią Anastazją, 14 grudnia. W pewnym momencie jednak spokojne spotkanie przerodziło się w głośną libację. Między kobietą a policjantem doszło do kłótni, która szybko zmieniła się w horror. Maxim dotkliwie pobił młodą kobietę, po czym zgwałcił ją kijem od mopa. "To wciąż nie wszystko. Na koniec mężczyźni wzięli generator pary i po kolei zaczęli nim torturować dziewczynę" - podaje serwis na Telegramie.

Moskwa. Torturowali i gwałcili modą kobietę. W szpitalu walczy o życie

"Po pewnym czasie dziewczynie udało się uciec, pojechać do domu i wezwać karetkę. W szpitalu okazało się, że ma pękniętą śledzionę i uszkodzone narządy płciowe" - czytamy. Policjant i jego kolega zostali zatrzymani. Biuro prasowe Moskiewskiej Głównej Dyrekcji Ministerstwa Spraw Wewnętrznych podało, że ​​​​po policjant został zwolniony z pracy, a jego przełożeni zostaną pociągnięci do odpowiedzialności.

Rosja. Wstrząsające zbrodnie rosyjskich policjantów

Tymczasem 20-letnia Anastazja walczy w szpitalu o życie. Jej stan jest krytyczny. To nie pierwsza głośna zbrodnia, jakiej dopuścił się rosyjski policjant. W 2019 roku media na całym świecie obiegły informacje o Iwanie Sorokumowie, 26-letnim wówczas poruczniku policji, który wywiózł do lasu 12-letnią Swietłanę, zgwałcił ją, a na koniec pobił ją na śmierć, a jej zwłoki wrzucił do rzeki.

'Monster' Russian policeman in charge of vulnerable children raped a 12-year-old girl and beat her to death https://t.co/3uykJ6Q5qD— Daily Mail Online (@MailOnline) April 26, 2019

Sonda Czy kara za gwałt powinna być wyższa? Zdecydowanie tak Absolutnie nie Trudno powiedzieć