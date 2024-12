Trzęsienie ziemi i ostrzeżenie przed tsunami w USA! Film pokazuje wielką falę!

Duże trzęsienie ziemi w USA. Wybrzeże Kalifornii zalane przez wielką falę. Czy to było tsunami? Władze ostrzegały

Chociaż takie zagrożenia, jak trzęsienia ziemi czy tsunami kojarzą nam się raczej z Azją, to mogą wydarzyć się również w USA. Teraz doświadczyli tego mieszkańcy Kalifornii! Wczoraj, 5 grudnia wieczorem naszego czasu u wybrzeży północnej Kalifornii odnotowano trzęsienie ziemi o sile 7 stopni w skali Richtera, a potem władze wydały ostrzeżenie przed... tsunami dla wybrzeża nie tylko tego stanu, ale i kawałka Oregonu. W sumie dla 643-kilomtrowego odcinka plaży! Trzęsienie miało miejsce na głębokości 10 km, a jego epicentrum znajdowało się około 63 km na zachód od Ferndale. Wstrząsy były odczuwalne m.in. w San Francisco. W mediach społecznościowych pojawiły się nagrania pokazujące bujające się lampy czy zaniepokojone ptaki zrywające się nagle do lotu. "Według wstępnych parametrów trzęsienia ziemi (...) możliwe jest wystąpienie niebezpiecznego tsunami dla wybrzeży znajdujących się w promieniu 300 kilometrów od epicentrum” – informowano w komunikatach. Ostatecznie alerty odwołano, ale gdzieniegdzie przeszła fala, która ewidentnie przypominała tsunami, choć nie aż takie, jak podczas katastrof w Azji.

Na filmie widać charakterystyczną falę zbliżającą się do lądu. Po paru sekundach ludzie uciekają w panice, a fala zaczyna zalewać ulice!

Część spośród ponad 5 milionów zagrożonych mieszkańców chyba nie była w stanie w to wszystko uwierzyć, bo choć spora grupa posłuchała alertów i utworzyła korki na drogach wyjazdowych, uciekając w głąb lądu, to niektórzy poszli wręcz na spacer nad oceanem. Jak to się skończyło? Trzymające w napięciu wideo pokazało wszystko! Na filmie, który pojawił się w mediach społecznościowych widzimy, jak sytuacja zmienia się dosłownie z sekundy na sekundę. Ludzie spokojnie przechadzają się nad samą wodą, gdy nagle widać charakterystyczną falę zbliżającą się do lądu. Po paru sekundach ludzie uciekają w panice, a fala zaczyna zalewać nie tylko plażę, ale i ulice! Słychać krzyki i piski, a woda wlewa się do miasta. Szczęśliwie wygląda na to, że skończyło się na strachu. Nawet zaparkowane auta zostały zalane nieznacznie, brak doniesień o ofiarach. Mogło jednak się to skończyć zupełnie inaczej dla beztroskich spacerowiczów.

Sonda Czy przeżyłeś kiedyś trzęsienie ziemi? Na szczęście nie. Niestety tak.

A #video, presumably showing a small tsunami hitting the immediate coast of California as a result of a 7.3 magnitude earthquake on the Richter scale. #Tsunami #earthquake #California pic.twitter.com/PFJ4sz4tNT— Отвъд Заглавията 🇧🇬 (@Otvadzaglaviata) December 5, 2024

QUIZ. Poniedziałkowy test z wiedzy ogólnej. Standardem jest zaledwie połowa punktów! Przebij to! Pytanie 1 z 10 Jakiego koloru są autobusy w Londynie? Żółte Granatowe Czerwone Następne pytanie

Trzęsienie ziemi w Japonii Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.

HEY! Everyone living in California and Oregon, I hope you all doing ok. My thoughts are with you and I hope you all end up being ok after the aftershocks. 🫂🫂🫂🫂😥😥🫣#California #earthquake #Tsunami pic.twitter.com/UbMEoJ92BO— Burcu (@burcugs24) December 5, 2024

The striking moments of the 7-magnitude earthquake that occurred in the US state of California were captured on camera! The strength of the earthquake once again reveals how impressive nature can be.#deprem earthquake #earthquake Tsunami #California california #Tsunami deprem pic.twitter.com/BDaNwIlMee— Maxess (@MaxessTv) December 5, 2024