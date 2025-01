"Iltalehti": Niebawem zaczyna się chiński Rok Węża. Dla Rosji zawsze oznaczało to rewolucje, przewroty i burze dziejowe!

Co przyniesie 2025 rok, jeśli chodzi o wojnę na Ukrainie, Rosję i Władimira Putina? Nie wszyscy szukają odpowiedzi na to pytanie, trzeźwo analizują bieżące wydarzenia polityczne. Są i tacy, którzy uciekają się do różnych wizji, wróżb i... chińskich horoskopów. Już 29 stycznia zaczyna się chiński Rok Węża, a to dla Rosji zawsze oznaczało historyczne trzęsienie ziemi - zauważa niespodziewanie fiński dziennik Iltalehti. Jak zauważają dziennikarze z Finlandii, Rok Węża nieodmiennie przynosił rewolucje, przewroty i inne przełomowe wydarzenia na rosyjskich ziemiach. Tymczasem Władimir Putin rządzi już od 25 lat. Czy to oznacza koniec rządów dyktatora? Według zwolenników tej chińskiej wróżby Putin powinien mieć się na baczności. "Rok 2025 jest w chińskim kalendarzu jest rokiem węża. Bez względu na to, czy to zbieg okoliczności czy nie, w przeszłości wielokrotnie oznaczało to jakąś katastrofę u wschodniego sąsiada Finlandii" - pisze Joonas Lehtonenlauantai.

Śmierć Stalina, początek końca komunizmu, rewolucje... Putin może zacząć się obawiać?

Przykłady? Fiński dziennik wylicza ich niemało. Przykładowo, w 1881 roku tuż po zakończeniu Roku Węża zamordowano cara Aleksandra II, lata 1905 i 1917 przyniosły rewolucje, w 1941 roku wybuchła wojna Związku Radzieckiego z hitlerowskimi Niemcami, a w 1953 roku, wkrótce po rozpoczęciu Roku Węża, zmarł Józef Stalin. W 1989 roku Rok Węża doprowadził do początku wielkich zmian w państwach tak zwanego bloku wschodniego i do upadku komunizmu, choć sam rozpad ZSRR nastąpił w 1991 roku. Wierzyć, nie wierzyć? Do przepowiedni trzeba podchodzić z przymrużeniem oka, ale nawet w tych przewidywaniach jest jakieś ziarno prawdy - Chiny mogą naprawdę odegrać kluczową rolę w kwestii wojny na Ukrainie i dalszych losów Putina.

