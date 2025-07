Złapali milionera na zdradzie podczas koncertu. Przytulał swoją podwładną, wyrzucili go z pracy!

Trzeba przyznać, że chyba jeszcze nigdy żaden romans biurowy nie wyszedł na jaw w tak spektakularny sposób. Do ubiegłej środy niewiele osób na świecie w ogóle wiedziało o istnieniu firmy technologicznej Astronomer, zajmującej się sztuczną inteligencją. Teraz tę nazwę zna już każdy. A co się wydarzyło? W czasie występu grupy Coldplay na jednym ze stadionów w USA nagle na ogromnym telebimie - w ramach tzw. kiss cam, czyli kamery, która podczas koncertów, meczów itd. wyławia zakochanych i pokazuje ich na ekranie - można było zobaczyć czule obściskującą się parę. Gdy kochankowie zorientowali się, że widzi ich cały stadion, w popłochu zaczęli próbować się ukrywać - ona po geście przerażenia zasłoniła twarz i się odwróciła, on kucnął, żeby nie było go widać. Lider Coldplay ze sceny rzucił żartem: "Albo mają romans, albo są bardzo nieśmiali. O kurczę, mam nadzieję, że nie zrobiliśmy nic złego".

Milioner przyłapany na zdradzie. Jego szokującą reakcję zobaczył cały świat

Szybko okazało się, że miał rację - to był romans. Mężczyzną z nagrania okazał się milioner Andy Byron, dyrektor generalny firmy Astronomer. Kobietą Kristin Cabot, jego podwładna, szefowa HR w tej samej firmie. Byron zatrudnił Cabot w listopadzie ubiegłego roku. Wychwalał ją wówczas pod niebiosa. "Wyjątkowe zdolności przywódcze Kristin i jej rozległa wiedza specjalistyczna w zakresie zarządzania talentami, angażowania pracowników i skalowania strategii kadrowych będą miały kluczowe znaczenie w dalszym szybkim rozwoju naszej firmy. Jest sprawdzoną liderką, która zdobywała doświadczenie w wielu rozwijających się firmach, a jej pasja do tworzenia różnorodnych, nastawionych na współpracę miejsc pracy sprawia, że idealnie pasuje do zespołu Astronomer" - pisał w oficjalnym komunikacie o jej zatrudnieniu.

Obściskiwał się na koncercie z podwładną. Szok, co zrobiła potem jego żona!

Błyskawicznie wyszło na jaw, że każde z nich pozostaje w związku małżeńskim. Żona Byrona, krótko po tym, jak kompromitujące wideo obiegło świat, zmieniła w mediach społecznościowych nazwisko na panieńskie, a niedługo później zdezaktywowała wszystkie swoje konta. Internauci dotarli też do zdjęć Cabot, pozującej z mężem, podobno poślubionym zaledwie pięć miesięcy temu. Po skandalu w sieci zaczęło krążyć oświadczenie Byrona, w którym co prawda przepraszał, ale winę za wszystko zrzucił na Coldplay, szybko jednak okazało się, że oświadczenie jest fałszywe. Firma Astronomer na Linkedin zastrzegała, że Byron "nie opublikował żadnego oświadczenia, a wszystkie doniesienia twierdzące inaczej są nieprawdziwe" - cytuje komunikat CNN.

Romans przypłacił utratą pracy

W sobotę, 19 lipca, firma przekazała: "Jak wspomniano wcześniej, Astronomer jest wierny wartościom i kulturze, które przyświecały nam od momentu powstania. Od naszych liderów oczekuje się wyznaczania standardów zarówno w zakresie postępowania, jak i odpowiedzialności, a ostatnio standard ten nie został spełniony". Reuters poinformował w niedzielę, że Byron zrezygnował ze stanowiska, a rada dyrektorów przyjęła tę decyzję. Dzień wcześniej został wysłany na urlop, a obowiązki przejął tymczasowy następca. Co z Kristin Cabot - nie wiadomo.