i Autor: Rex Features/East News; Shutterstock Zmarła aktorka, która grała Wednesday Adams. To ona pierwszy wykonała słynny taniec

Wiemy, co się stało!

Zmarła aktorka grająca Wednesday Addams. To ona pierwsza wykonała taniec, który pokochał świat!

11:16 Czy ten artykuł był ciekawy? Podziel się nim!

Fatalne wieści ze świata kina. W wieku 64 lat zmarła aktorka Lisa Loring, która jako dziecko zagrała Wednesday Addams w telewizyjnej adaptacji "Rodziny Addamsów". "To ona stworzyła szablon postaci, która teraz bije rekordy popularności" - zwraca uwagę "The Hollywood Reporter". Aktorka odeszła w otoczeniu ukochanych córek. Na co zmarła?