Zmarła im mama, sprzątali strych. Trzej bracia z miejsca stali się milionerami!

Zaczęło się smutno, skończyło się jakby luksusowo! "The New York Times" opisuje zaskakujący amerykański sen! Trzej bracia z Kalifornii, sprzątając dom po zmarłej mamie, natknęli się na strychu na niezwykłe znalezisko, które po roku uczyniło z nich milionerów!

Przed rokiem trzej bracia z Kalifornii musieli się zmierzyć z dramatem śmierci swojej matki. Niedługo później postanowili wziąć się za porządki w jej domu. Wówczas, sprzątając strych, natknęli się na niezwykłe - jak miało się niedługo później okazać - znalezisko. W jednym z kartonów odkryli komiks "Superman" z 1939 roku. To był zeszyt nr 1. Panowie mówili potem mediom, że wiedzieli, że ich mama i jej brat zbierali komiksy, ale nigdy nie widzieli tej kolekcji.

Znaleźli komiks na strychu, stali się milionerami!

Cenny komiks wraz z innymi leżał przez dziesięciolecia w pudle i zbierał kurz, bo wszyscy o nim zapomnieli! "The New York Times" przypomina, że Superman zadebiutował w 1938 roku w pierwszym numerze Action Comics. Kiedy okazał się przełomowym hitem, Superman przejął Action Comics i w 1939 roku otrzymał własną serię, która rozpoczęła się właśnie od zeszytu nr 1. Bracia zgłosili się z komiksem do domu aukcyjnego Heritage, który orzekł, że to unikatowa sprawa.

Najdrożej sprzedany komiks w historii

"Zeszyt otrzymał ocenę 9.0 od Certified Guaranty Company, firmy specjalizującej się w uwierzytelnianiu i ocenianiu przedmiotów kolekcjonerskich. To, co decyduje o wartości danego komiksu, to połączenie stanu, rzadkości i treści. Pierwsze pojawienie się ważnych postaci lub ważnych wydarzeń w ich fabule należą do najcenniejszych egzemplarzy wśród kolekcjonerów" - czytamy. W miniony czwartek, 20 listopada, komiks - doskonale zachowany - został sprzedany na aukcji za około 9 milionów dolarów (ponad 33 miliony złotych). Cena czyni go najdroższym w historii komiksem sprzedanym na aukcji.

