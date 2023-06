Znalazła TO spacerując plażą. Nie doceniła odkrycia mającego kilka milionów lat!

Niezwykłego odkrycia dokonała mieszkanka USA, która spacerowała po plaży w Rio del Mar w hrabstwie Santa Cruz na środkowym wybrzeżu Kalifornii w piątek 26 maja. W pewnym momencie Jennifer Schuh zauważyła, że z piasku wystaje dziwny przedmiot. Podeszła, żeby przyjrzeć mu się z bliska, ale nie była pewna, co właściwie znalazła. Kobieta wykonała kilka zdjęć, a potem po prostu porzuciła przedmiot, sądząc, że jest bezużyteczny. - Wyglądał trochę dziwnie, jakby nadpalony - opisała Amerykanka w rozmowie z Associated Press. Zmieniła zdanie po tym, jak zamieściła zdjęcie tajemniczego znaleziska w mediach społecznościowych, dopytując czy ktoś wie, z czym miała do czynienia.

Odpowiedź nadeszła od Wayne'a Thompsona, paleontologa z Muzeum Historii Naturalnej w Santa Cruz. Jak ustalił specjalista, był to 30-centymetorwy ząb trzonowy dorosłego mastodonta, czyli wymarłego gatunku trąbowca z rodziny słoniowatych. Przedstawiciel tzw. megafauny, wyginął blisko 11 tys. lat temu! - To ząb trzonowy mastodonta, niezwykle ważne znalezisko. Zadzwoń do mnie, kiedy będziesz miała możliwość - napisał Thompson. Gdy oboje udali się na plażę, by go zabrać, zęba... już tam nie było!

Przez kolejne kilka dni szukali go, apelując w mediach o zwrócenie znaleziska. W końcu 30 maja zgłosił się do nich Jim Smith, który tamtego dnia biegał po plaży i zabrał ząb. Jak przyznał, nie był do końca pewny, co znalazł, dopóki nie zobaczył przedmiotu w serwisie informacyjnym. - Jim powiedział nam, że natknął się na obiekt podczas jednego ze swoich regularnych biegów wzdłuż plaży, ale nie był pewien, co znalazł, dopóki nie zobaczył zdjęcia zęba w wiadomościach. Był bardzo podekscytowany gdy usłyszał, że to ząb mastodonta. Chętnie nam go przekazał - opisała kierowniczka muzeum Liz Broughton w komunikacie prasowym.

Znalezisko trafiło ostatecznie do Muzeum Historii Naturalnej w Santa Cruz. Jego pracownicy określili, że ząb należał do najmniejszej i najmłodszej odmiany tego zwierzęcia — Mammut pacificus. - Jesteśmy podekscytowani tym odkryciem - powiedziała Felicia B. Van Stolk z placówki. Jak dodała, "jesteśmy wdzięczni, że nasza społeczność zainteresowała się poszukiwaniami".

Mastodont w Santa Cruz to nie nowość. W tym samym muzeum znajduje się również czaszka mastodonta, znaleziona przez nastolatka w 1980 r., która od lat jest elementem stałej wystawy muzealnej. Ząb prawdopodobnie do niej dołączy.

