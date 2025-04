Znaleziono zwłoki czwartego zaginionego żołnierza na Litwie. Armia USA potwierdza

Pilne wieści z Watykanu. Podali nowe informacje o papieżu Franciszku. Co się dzieje?

Co tam się działo?!

Czwarty żołnierz US Army przydzielony do 1. Brygady Pancernej, 3. Dywizji Piechoty został znalezionymartwy w pobliżu Podbrodzia na Litwie. Tożsamość żołnierza nie zostanie ujawniona do czasu poinformowania rodziny zmarłego. Podano jednak, że jego bazą macierzystą był Fort Stewart w Georgii.

W poniedziałek znaleziono zwłoki trzech innych żołnierzy, którzy zaginęli podczas nocnych ćwiczeń. Odnalezienie ciała zamyka siedmiodniową akcję poszukiwawczą z udziałem wojsk i służb z Litwy, Polski i Estonii. - To było naprawdę niezwykłe i napawające pokorą, obserwować niesamowity zespół ratowniczy z różnych dowództw, krajów i kontynentów, który zjednoczył się i dał z siebie wszystko, aby odnaleźć naszych żołnierzy. Dziękujemy Litwie, Polsce, Estonii, Marynarce Wojennej Stanów Zjednoczonych i Korpusowi Inżynieryjnemu Armii. Pozostaniemy na zawsze wdzięczni - powiedział gen. Charles Costanza, generał dowodzący V Korpusem sił lądowych USA.

Śmierć czwartego żołnierza potwierdził też we wtorek Biały Dom.

Czwarty zaginiony żołnierz USA nie żyje. Tragiczne doniesienia z Litwy

Prezydent, minister obrony i cały Biały Dom modlą się za ofiary, przyjaciół i rodzinę w tym niewyobrażalnym czasie. To kolejne drastyczne przypomnienie bezinteresownej ofiary naszych dzielnych żołnierzy, którzy ryzykują swoje życie na całym świecie każdego dnia, aby zapewnić nam bezpieczeństwo - powiedziała rzeczniczka Białego Domu Karoline Leavitt.

Zaginięcie amerykańskich żołnierzy

Czwórka żołnierzy zaginęła nad ranem 25 marca podczas ćwiczeń taktycznych, tworząc załogę wozu zabezpieczenia technicznego M88 Hercules. Pojazd znaleziono zanurzony w mulistym zbiorniku wodnym na terenie poligonu pod Podbrodziem przy granicy z Białorusią.

Operacja wyciągania zatopionego w bagnie wozu zakończyła się w poniedziałek nad ranem. Pojazd znajdował się około czterech metrów pod powierzchnią wody i pod około dwumetrową warstwą błota. Bagnisty teren znacznie utrudniał poszukiwania żołnierzy, co wymagało ściągnięcia na miejsce dodatkowego sprzętu. W akcji uczestniczyło ok. 50 polskich żołnierzy, w tym saperów, nurków, czy drużyna rozpoznania inżynieryjnego.

Jak podało USAREUR-AF, okoliczności zdarzenia i przyczyny śmierci żołnierzy nadal są badane.