Naga imprezka w moskiewskim klubie rozsierdziła Putina! Raper biegał nago w samej skarpetce marki Balenciaga nałożonej na penisa

Ta afera rozsierdziła samego Władimira Putina! Według rosyjskiego dyktatora na imprezie zorganizowanej w pierwszych dniach stycznia przez rosyjską śmietankę towarzyską było zdecydowanie zbyt goło i wesoło. Rosyjskie władze uznały, że w czasie wojny nie wypada pozwalać sobie na żadne frywolne igraszki, a tymczasem gromada celebrytów i artystów urządziła sobie nagą imprezkę! W moskiewskim klubie Mutador przez dwa dni trwały harce i swawole, a uczestnicy fotografowali się i wrzucali zdjęcia na Twittera (zwanego od niedawna "X"), najwyraźniej nie spodziewając się konsekwencji lub też będąc w stanie zbyt głębokiego upojenia. Gdy Putin to wszystko zobaczył, wpadł podobno w szał! A najgorszy był dla niego znany raper Vacio, biegający nago w samej tylko skarpecie marki Balenciaga nałożonej na penisa...

Putin chciał wysłać na front rapera zabieganie nago. Uratowała go jedna rzecz

To wszystko nie mogło trwać. Jak podaje serwis informacyjny Baza, Władimir Putin uznał, że "rozpustne" wybryki celebrytów obraziły jego żołnierzy walczących podczas wojny na Ukrainie. W efekcie posypały się kary. Raper Vacio (25 l.), tak naprawdę nazywający się Nikołaj Wasiljew, został skazany na 15 dni więzienia i ukarany grzywną w wysokości kilku tysięcy złotych za chuligaństwo i... "gejowską propagandę". Jak podał "Moskiewski Komsomolec", artysta został nawet wysłany przed komisję wojskową, która miała go wysłać na front, ale ostatecznie lekarze stwierdzili, że stan zdrowia 25-latka nie pozwala na wcielenie go do armii. W jeszcze gorszej sytuacji jest prowadząca imprezę i była redaktorka "Playboy Rosja", 32-letnia Nastia Iwlewa, której zaczął przyglądać się fiskus i dostrzegać u niej wielomilionowe zaległości podatkowe. Grozi jej 5 lat więzienia.

The rapper Vacio, who came to the scandalous "naked party" in Moscow in one sock, was summoned to the military recruitment officeThe rapper's lawyers said that after Vasilyev served the first 15 days in a special detention center, he was taken to the military recruitment center… pic.twitter.com/7yKU9s02Cw— NEXTA (@nexta_tv) January 8, 2024

В ОДНОМ НОСКЕ, КАК VACIO — солист группы «Щенки» вышел на сцену в одном носке во время выступления в #СанктПетербурге..Участник группы #МаксимТесли решил повторить костюм рэпера #Vacio, в котором тот был на голой вечеринке Ивлеевой.. Тем временем Vacio за pic.twitter.com/9skwQpchqy— Sasha Bayanov (@Bayanov74) January 8, 2024

