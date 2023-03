Luksusowa marka oddaje za darmo swój najnowszy projekt. Balenciaga chce tak odpokutować u klientów za kontrowersyjną kampanię

Prezenty last minute na Dzień Kobiet. Sama podaruj sobie chwilę przyjemności

Afera z kampanią Balenciaga 2022 w roli głównej

Kampania reklamowa z jesieni 2022 roku marki Balanciaga wpędziła ją w spore tarapaty. Zdjęcia dzieci, które trzymały w rękach pluszowe misie, ubrane w stroje kojarzące się z akcesoriami erotycznymi wywołały burzę, a Balanciaga musiała zmierzyć się z kryzysem wizerunkowym. Zdjęcia oczywiście zniknęły z internetu, a przedstawiciele marki opublikowały przeprosiny. Jednak najwyraźniej niesmak u konsumentów pozostał, gdyż w czwartym kwartale 2022 roku Balenciaga nie znalazła się nawet w pierwszej dziesiątce najbardziej pożądanych marek modowych aplikacji Lyst - podaje Blooberg. Teraz firma z branży modowej najwyraźniej zapragnęła ponownie wkupić się w łaski klientów i odzyskać ich zaufanie.

Darmowy projekt marynarki Balenciaga

Po skandalu z kampanią Balenciaga postawiła na stonowaną kolekcję ubrań zimowych, którą marka zaprezentowała kilka dni temu na pokazie w Paryżu. Jednak to nie wszystko. W ramach wkupienia się w łaski klientów marka modowa udostępniła za darmo kompletny wykrój marynarki z najnowszego projektu, który można pobrać ze strony internetowej Balenciaga i uszyć we własnym zakresie. „Można ją uszyć samemu lub u krawca” – przekonuje firma w mediach społecznościowych. Wiadomo też, że ten model nie trafi do komercyjnego obrotu i został stworzony, aby podkreślić trud pracy krawieckiej.