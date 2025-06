Zobacz, jak teraz wyglądają dzieci księżnej Kate. Ale wyrosły!

Tegoroczne Trooping The Colour za nami. Na balkonie król z królową, księżna Kate z mężem i dziećmi

To wydarzenie zawsze gromadzi tłum pod Pałacem Buckingham, a o wiele więcej fanów brytyjskiej rodziny królewskiej ogląda je w telewizji i w internecie. Trooping The Colour to wojskowa parada tradycyjnie organizowana w Wielkiej Brytanii w czerwcu, kiedy to oficjalnie obchodzi się urodziny panującego monarchy bez względu na to, w jakim miesiącu tak naprawdę przyszedł na świat. I tak przykładowo król Karol III urodził się w listopadzie, ale i tak obchodzi urodziny państwowe w czerwcu. Elżbieta II obchodziła je 21 kwietnia, ale to też nie miało wpływu na termin Trooping The Colour. Zresztą urodziny monarchy zdają się schodzić tutaj na drugi plan. Bo wszyscy i tak najbardziej czekają na pojawienie się najważniejszych członków rodziny królewskiej na balkonie Pałacu Buckingham. Potem komentarzom nie ma końca. Kto jak się ubrał? Kto wyglądał, jakby przed chwilą ze wszystkimi się pokłócił? Przykładowo, do dziś omawiane jest to, co powiedziała swojego czasu Meghan Markle do księcia Harry'ego, który spytał ją na balkonie, jak znajduje paradę, a ona odrzekła: "Była kolorowa". A jak było teraz?

Na balkonie pojawili się m.in. księżna Kate, książę William i trójka ich dzieci: 12-letni George, 11-letnia Charlotte i 7-letni Louis

W sobotę, 14 czerwca, na balkonie oczywiście już nie zobaczyliśmy Meghan Markle i księcia Harry'ego, którzy od ponad pięciu lat żyją za oceanem. Byli za to oczywiście król Karol III z królową Camillą, a także księżna Kate, książę William i trójka ich dzieci: 12-letni George, 11-letnia Charlotte i 7-letni Louis. Wszyscy razem oglądali m.in. przelot brytyjskich samolotów, w tym Red Arrows, śmigłowców Chinook i bombowca Lancaster. Najważniejszym royalsom towarzyszyli książę i księżna Edynburga, książę Gloucester i jego żona oraz książę Michael z Kentu. Najwięcej medialnych komentarzy dotyczyło oczywiście Kate i jej dzieci. Bardzo wyrosły, a George za rok przerośnie zapewne króla. Charlotte wyglądała jak mniejsza wersja Kate w sukience o podobnym niebieskim odcieniu. Louise reagował mniej żywiołowo niż w poprzednich latach, ale machał zapamiętale do tłumu.

The Prince and Princess of Wales shared a new family photo from today🩵#troopingthecolour2025 pic.twitter.com/pqzlJEZLbA— Princess Charlotte Fan🌸💜 (@CharlotteFan20) June 14, 2025

