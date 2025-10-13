Żona Pierce'a Brosnana schudła 45 kilo! Ludzie ją wyśmiewali, mąż zawsze się zachwycał

Pierce Brosnan i Keely Shaye Smith, jedna z najbardziej zakochanych par Hollywood, świętują lata miłości pomimo przeciwności.

Keely Shaye Smith przeszła spektakularną metamorfozę, tracąc ponad 45 kilogramów, co wywołało zachwyt mediów.

W obliczu hejtu i osobistych tragedii, ich miłość kwitnie. Co jest sekretem ich trwałego związku?

To wielka miłość! Pierce Brosnan, gwiazdor ekranu, znany między innymi jako jeden z Bondów, i Keely Shaye Smith poznali się w 1994 roku. Od tamtej pory są nierozłączni i uchodzą za jedną z najbardziej zakochanych w sobie par w Hollywood. Ona, dziennikarka i autorka książek, przez całe lata zmagała się z hejtem, jaki wylewał się na nią z powodu nadprogramowych kilogramów. Pierce Brosnan natomiast zawsze podkreślał, że jego żona zachwyca go niezmiennie od dekad, a on kocha jej krągłości.

Żona Pierce'a Brosnana schudła 45 kilo!

Teraz media donoszą o spektakularnej metamorfozie kobiety. 62-latka została zauważona na ulicach Los Angeles, gdy wraz z mężem wybrała się na kolację. Zmiana istotnie jest spektakularna, a plotki głoszą, że w ciągu ostatniego roku Keely Shaye Smith schudła ponad 45 kilogramów! Żona Brosnana, choć wielokrotnie stawała się celem ataku internautów i mediów, zawsze podkreślała, że nie unika eksponowania swego ciała. "Nigdy nie unikam… swoich krągłości. Nigdy nie chowam się w luźnych ubraniach" - mówiła w wywiadzie dla magazynu "Vogue". Jej mąż z kolei zawsze stał na stanowisku, że żona go cały czas olśniewa, a on po prostu "kocha jej krągłą sylwetkę". Teraz, te same media, które biczowały żonę gwiazdora, zachwycają się jej spektakularną metamorfozą.

Życie Brosnana naznaczyła tragedia

Keely Shaye Smith jest drugą żoną Brosnana. Gwiazdor w latach 80. wziął ślub z aktorką Cassandrą Harris, z którą doczekał się syna. Po 11 latach małżeństwa na Brosnana spadła wielka tragedia - jego żona umarła na raka jajnika. On wówczas zaadoptował jej dwoje dzieci z pierwszego małżeństwa. Smith poznał w 1994 roku, a w 2001 wziął z nią ślub. Doczekali się dwóch synów.

