Zrzucił z 15. piętra ukochaną i małą córeczkę! Dziecko przeżyło!

Wyrzucił partnerkę z dzieckiem z 15. piętra. Uśmiechał się po zatrzymaniu. Teraz stanął przed sądem

Szokująca zbrodnia w Nowym Jorku! 31-letni Angel Carrasco jest oskarżony o wyrzucenie swojej 23-letniej partnerki i ich 8-miesięcznej córki z balkonu na 15. piętrze. Kobieta zginęła, dziecko cudem przeżyło upadek. W środę, 14 października, przed sądem na nowojorskim Bronksie odbyło się pierwsze posiedzenie w tej sprawie. 31-latek jest oskarżony o morderstwo drugiego stopnia i próbę zabójstwa. Mężczyzna nie został osobiście doprowadzony na salę rozpraw. Łączył się z sądem przez internet, leżąc w szpitalnym łóżku na oddziale psychiatrycznym.

Zabił, bo nie chciała do niego wrócić po awanturach? Przyniósł kwiaty, potem zaatakował

Do tragedii doszło 5 października około godziny 3.40 nad ranem. Według śledczych Carrasco przyszedł do mieszkania swojej byłej partnerki z kwiatami. Chciał się z nią pogodzić po wcześniejszych awanturach, podczas których nie raz podnosił na kobietę rękę. Kobieta miała jednak odrzucić jego propozycję. Jak podaje „New York Post”, powołując się na źródła w policji, 31-latek wpadł wtedy we wściekłość i wypchnął Nathaly z balkonu na 15. piętrze. Kobieta trzymała wtedy na rękach ich ośmiomiesięczną córkę.

23-latka zginęła, ale dziewczynka cudem przeżyła upadek. Trafiła do szpitala z obrażeniami zagrażającymi życiu. Jej stan nadal jest bardzo ciężki.

Po tragedii Carrasco uciekł. Został zatrzymany następnego dnia przez policjantów i funkcjonariuszy federalnych. Kiedy prowadzono go skutego kajdankami do radiowozu, szeroko uśmiechał się do kamer. Podczas środowej rozprawy 31-latek nie był już uśmiechnięty.

Jak ustalił „New York Post”, Carrasco już wcześniej był zatrzymywany za przemoc wobec Ramirez. W styczniu miał dwukrotnie uderzyć kobietę w twarz, a kilka dni później włamać się do jej mieszkania.

Mężczyzna odpowiada między innymi za zabójstwo, próbę zabójstwa, napaść i narażenie dziecka na niebezpieczeństwo. Jeśli zostanie uznany za winnego, może spędzić resztę życia w więzieniu. Kolejna rozprawa odbędzie się 4 listopada.

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Bronx, New York — October 6, 2026, — U.S. Marshals Service agents arrested Angel Carrasco, 31, on Wednesday evening in connection with the death of 23-year-old Nathaly Ramirez, who police say was pushed with her 8-month-old daughter from a 15th-floor balcony at 2550 Olinville Ave. in the Bronx on October 6. NYPD officers responded at about 3:38 a.m. to reports of two people needing assistance. They found Ramirez and her daughter outside the 18-story building with injuries consistent with a fall. The child was taken to NYC Health + Hospitals/Jacobi in critical condition. Ramirez was transported to Jacobi and later pronounced dead. Police said further investigation determined both had been pushed from a balcony. The child was later reported in stable condition by CBS New York. Carrasco, whom police identified as Ramirez’s estranged boyfriend and the child’s father, was listed as wanted and considered armed and dangerous. Surveillance footage reportedly showed a man leaving the building shortly after the incident. The NYPD is investigating Ramirez’s death as a homicide. U.S. Marshal Ricky J. Patel confirmed Carrasco’s arrest in a statement reported by the New York Post. The Marshals Service did not publicly provide an arrest location in the reporting reviewed. As of the latest available reports, specific criminal charges arising from the October 6 incident had not been publicly detailed by the NYPD or court records reviewed. Law-enforcement sources reported that Carrasco was arrested January 5, 2026, after an alleged assault involving Ramirez. He was arrested again January 8 in a separate incident involving Ramirez and was reportedly charged with burglary after allegedly entering her apartment. That case was later sealed. Sources: NYPD; U.S. Marshals Service statement as reported by the New York Post #police #cops #Crime #policia #Polizei #CrimeNews #Police_Incidents— Police Incidents (@PoliceIncident) October 9, 2026

NYC - She and her baby were pushed off the 15th floor balcony of her apartment by her ruthless, despicable gangbanger boyfriend, who fled -- but has now been arrested by US Marshals. The baby is miraculously still alive, but probably not for long. My heart just breaks for this poor young woman.. she probably refused to hand over the baby's diaper and milk money, or something else he wanted - and paid with her life. https://t.co/AJBNNbkj10— Naran Row-Spaulding (@NRSmaine) October 11, 2026