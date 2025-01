Rosyjski deputowany wieszczy rychły powrót ZSRR. "Być może będziemy mogli to zrobić już w nadchodzącym roku, 2025"

Rosyjski parlamentarzysta wieszczy powrót Związku Radzieckiego! Anatolij Wasserman nie może już się tego doczekać, a jednocześnie jest zdania, że Unia Europejska chyli się ku upadkowi niczym Cesarstwo Rzymskie i nieuchronnie nadchodzi jej kres. By uzasadnić te przewidywania, deputowany przedstawia całą historyczną teorię, zgodnie z którą inne imperia upadają, ale Rosja zawsze się odradza. „Odrodzenie ZSRR w takiej czy innej formie nie jest nadzieją, ale nieuchronnością. Dlaczego nieuchronnością? Ponieważ istnieje zasada, że ​​wszystkie imperia prędzej czy później się rozpadają. Dotyczy to imperiów kolonialnych, gdzie regiony rozproszone na duże odległości od siebie są zjednoczone pod jednym rządem” - dowodzi Anatolij Wasserman w dzienniku "Moskowskij Komsomolec", dodając, że zasada nieuchronnego rozpadu nie dotyczy "imperiów kontynentalnych", "geograficznych". One odradzają się nawet mimo kryzysów.

"Odrodzenie ZSRR w takiej czy innej formie nie jest nadzieją, ale nieuchronnością"

„Obecna Unia Europejska, ogólnie rzecz biorąc, jeśli przyjrzeć się uważnie, całkiem dokładnie powtarza kontury europejskiej części Cesarstwa Rzymskiego. A te regiony, które nie były częścią Cesarstwa Rzymskiego, zachowują się teraz jak ciała obce nawet w Unii Europejskiej” - zawile tłumaczy deputowany i przeciwstawia temu Rosję, która jest według niego „klasycznym przykładem imperium kontynentalnego", które "już nie raz upadało w swojej historii i zawsze było odbudowywane. Co więcej, zostało odbudowane, co do zasady, w większym rozmiarze i w lepszej formie niż przed upadkiem". Zdaniem Wassermana ten moment nadchodzi szybko i nieuchronnie, a narody dawnych terenów ZSRR już marzą o powrocie do dawnych czasów. "Być może będziemy mogli to zrobić już w nadchodzącym roku, 2025, lub być może będziemy musieli poczekać jeszcze kilka lat" - twierdzi rosyjski deputowany tęskniący za ZSRR.

“Russia will become the USSR again this year,’ said a member of the Russian State Duma.Deputy Wasserman believes this is inevitable, as continental empires tend to quickly restore themselves in one form or another.🙃 pic.twitter.com/oxJgOjoyCQ— NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) January 5, 2025

