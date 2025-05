Aleksander Kwaśniewski o wizycie Nawrockiego w USA. Brutalnie szczera opinia

Szczegóły spotkania pozostają owiane tajemnicą. Wiadomo, że Nawrocki określił je jako udane, podkreślając rozmowy o przyszłości stosunków polsko-amerykańskich. W TV Republika ujawnił również, że jednym z tematów były wybory w Polsce. Co ciekawe, wcześniej, podczas konferencji dla polskich mediów, Nawrocki zaprzeczał planom spotkania z Trumpem i deklarował, że nie szuka wsparcia USA w polskich wyborach.

Reakcja Aleksandra Kwaśniewskiego

Do wizyty Nawrockiego w Białym Domu odniósł się były prezydent Polski, Aleksander Kwaśniewski. W rozmowie z "Faktem" stwierdził, że kandydat PiS "miał szansę na tego typu spotkanie i ją wykorzystał". Dodał jednak, że nie sądzi, by miało to istotny wpływ na wynik wyborów.

- Nie sądzę jednak, żeby to odegrało rolę wyborczą. Po prostu była możliwość zorganizowania tej wizyty i ją wykorzystano - mówił.

Były prezydent uważa, że głównym celem spotkania było stworzenie korzystnego wizerunku dla kampanii wyborczej Nawrockiego.

- Nie uważam, żeby to miało zasadnicze znaczenie i spowodowało przepływ głosów. Jest to obrazek do wykorzystania w kampanii. Głownie chodziło o wspólne zdjęcie - ocenił.

Były prezydent jest sceptyczny co do tego, czy spotkanie z Trumpem przełoży się na wzrost poparcia dla Nawrockiego.

- Nie będzie nagłego wzrostu poparcia dla Nawrockiego. Nawet w strategii Prawa i Sprawiedliwości Trump na początku kadencji był bardziej wartościowy niż dzisiaj, kiedy ta krytyka wobec niego jest duża - skomentował.

Aleksander Kwaśniewski przewiduje, że sztab wyborczy Karola Nawrockiego będzie próbował wykorzystać to spotkanie, podkreślając jego kontakty z prezydentem największego mocarstwa i sojusznika Polski:

- Będzie grane, że ma kontakty z prezydentem największego mocarstwa i największym sojusznikiem, a inni nie mają. Jednak nie odegra to żadnej roli - podsumował.

Po wizycie w Białym Domu Nawrocki kontynuuje podróż po USA, planując udział w paradzie z okazji Święta Konstytucji 3 Maja w Chicago.

