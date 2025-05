Barbara Nowacka o "Deklaracji Mentzena". To pułapka na Trzaskowskiego?

Barbara Nowacka odniosła się do tzw. "deklaracji Mentzena", która w opinii wielu ma być pułapką na Rafała Trzaskowskiego. Nowacka widzi w tym jednak szansę dla kandydata KO na bezpośrednią rozmowę z wyborcami Konfederacji.

- Trzeba przyznać - dobrze mu to PR-owcy wymyślili. Ale dla Rafała Trzaskowskiego to jest szansa na rozmowę bezpośrednią z wyborcami Mentzena, przekonanie do tych punktów, z którymi będzie się zgadzał i z którymi się nie będzie zgadzał - stwierdziła w rozmowie z RMF FM.

W kontekście deklaracji Mentzena poruszono także kwestię podatków. Ministra podkreśliła, że nie odpowiada za Rafała Trzaskowskiego, ale wyraziła swoje zdanie na temat polityki podatkowej. Jej zdaniem podatki, w szczególności dla przedsiębiorców, nie powinny być podnoszone.

- Natomiast mogę sobie wyobrazić, że są takie obszary podatkowe, w których - to jest moje zdanie - można by te wyższe podatki widzieć - zaznaczyła.

Jednocześnie wyraziła przekonanie, że Trzaskowski nie zgodziłby się na obciążające przedsiębiorców podatki, krytykując przy tym Polski Ład.

- Jak podkreśliła, jest pewna, że przedsiębiorcom Trzaskowski nie podpisałby żadnych obciążających ich podatków. To, co się działo przy okazji Polskiego Ładu, było skandalem - podkreśliła.

Kolejnym punktem spornym w "deklaracji Mentzena" jest kwestia akcesji Ukrainy do NATO. Nowacka odniosła się do tego pytania, podkreślając znaczenie Ukrainy dla bezpieczeństwa Polski.

- To bardzo ciekawe, co z tym pytaniem zrobi Nawrocki, bo przecież Lech Kaczyński chciał, żeby Ukraina była częścią NATO i wydaje mi się, że każdy rozsądny człowiek wie, że to jest dla nas bardzo silny bufor bezpieczeństwa. To my jesteśmy państwem granicznym - powiedziała.

PiS atakuje Trzaskowskiego?

Minister Nowacka skomentowała także doniesienia o planach sztabu PiS-u, który miałby uderzyć w Rafała Trzaskowskiego fałszywymi oskarżeniami.

- To jest coś niebywałego, co oni wyprawiają. [...] To są okropne, trollerskie zachowania. Widać, że naprawdę nie mają nic innego poza obrzydliwością. Jestem głęboko zniesmaczona tego typu polityką - powiedziała.

Dodała, że takie działania pokazują brak pomysłu na politykę. - Kłamią, prowadzą politykę oszczerstw. Jestem zdumiona, że poważni politycy bawią się w takie kłamstwa i brudy. Ale też pokazuje, że na politykę nie mają żadnego innego pomysłu - podkreśliła.

W rozmowie poruszono także temat mowy nienawiści. Barbara Nowacka podkreśliła, że jest ona niezgodna z polską konstytucją.

- Mowa nienawiści nie jest zgodna z polską konstytucją. Uważam, że wolność słowa jest wielką wartością, natomiast uważam też, że bardzo dużo musimy zrobić i w obszarze edukacji, ale również w obszarze prawnym, by chronić ludzi przed hejtem - powiedziała.

