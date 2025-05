Bosak o Nawrockim i Trzaskowskim. "Oczywiście, że..."

Co dalej z Trzecią Drogą? Kosiniak-Kamysz stawia sprawę jasno

Wszystko wskazuje na to, że najważniejszym czynnikiem wpływającym na wynik II tury wyborów będzie to, jak zachowają się wyborcy Konfederacji. Sławomir Mentzen, który 18 maja zodbył 14,81 procent głosów, zaprosił na rozmowę Karola Nawrockiego oraz Rafała Trzaskowskiego. Nie wykluczył, że przed II turą wyborów poprze któregoś z kandydatów.

Stanowisko w sprawie głosowania w II turze zajął już Krzysztof Bosak. Wicemarszałek Sejmu stwierdził, że zagłosuje przeciwko kandydatowi Koalicji Obywatelskiej. Jak jednak przyznał, w obu kandydatach widzi potencjalne problemy dla Konfederacji. - Oczywiście, że silny PiS może być problemem dla Konfederacji. Ale silny Trzaskowski może być jeszcze większym. Dysproporcja w poglądach, jeśli chodzi np. o suwerenność pomiędzy nami a PiS-em, a pomiędzy nami a Trzaskowskim jest oczywiste, że jest większa pomiędzy nami a Trzaskowskim - powiedział w TVP Info.

- My tego wszystkiego, co się ciągnie za Rafałem Trzaskowskim i wspierającymi go z zagranicy lobby i fundacjami, nie chcemy. Nie chcemy tego klimatyzmu, LGBT-yzmu, wszystkich tych rzeczy, które postrzegamy jako rozkładowe i szkodliwe - dodał wicemarszałek Sejmu.

I tura wyborów prezydenckich - wyniki

Kandydat KO Rafał Trzaskowski uzyskał 31,36 proc. głosów, popierany przez PiS Karol Nawrocki - 29,54 proc. Oznacza to, że Trzaskowski oraz Nawrocki zmierzą się 1 czerwca w II turze wyborów. Trzecie miejsce zajął kandydat Konfederacji Sławomir Mentzen - uzyskał 14,81 proc. głosów. Za nim znalazł się wykluczony z Konfederacji Grzegorz Braun z wynikiem 6,34 proc. Na następnych miejscach uplasowali się: kandydat Trzeciej Drogi Szymon Hołownia z wynikiem 4,99 proc., kandydat Razem Adrian Zandberg - 4,86 proc., kandydatka Nowej Lewicy Magdalena Biejat - 4,23 proc. Z kolej na dziennikarza Krzysztofa Stanowskiego zagłosowało 1,24 proc. wyborców, a na byłą posłankę SLD Joannę Senyszyn - 1,09 proc. Kolejni są: Marek Jakubiak (0,77 proc.), Artur Bartoszewicz (0,49 proc.), Maciej Maciak (0,19 proc.) oraz Marek Woch (0,09 proc.).

