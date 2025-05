Braun zapytał Nawrockiego o wrak ze Smoleńska. Kandydat popierany przez PiS musiał się zmierzyć z tym zmierzyć

Grzegorz Braun zadał pytanie, które dotyczyło jednej z wypowiedzi Karola Nawrockiego a dotyczyło wyrażonego przez niego przekonania, że należy zerwać stosunki dyplomatyczne z Rosją. - Czy Pan to podtrzymuje? A jeśli tak, to jak zabierze się pan za sprowadzanie wraku Tupolewa? Czy może już prawda o Smoleńsku nie leży panu na sercu? Czy wyśle pan ekspedycję karną, czy jakiś korpus ekspedycyjny? - zapytał Braun.

Karol Nawrocki odpowiedział: - Szanowny panie pośle wówczas użyłem określenia, które słyszałem ku mojej uciesze także w wielu wystąpieniach pana Sławomira Mentzena. Dokładny mój cytat z Radia Zet brzmiał tak, że w idealnym świecie nie powinniśmy utrzymywać stosunków z państwem, które jest imperialne, które jest zbrodnicze, które morduje cywili, więc była to próba wyprowadzenia nas do idealnego świata i izolacji, takiego zbrodniarza, jakim jest Władimir Putin. Oczywiście w tej sytuacji, w której dzisiaj jesteśmy, ani nie w idealnym świecie, ani nie w idealnej, niestety Polsce. Te relacje z wielu względów są i pewnie będą utrzymywane. Ale mam nadzieję, szanowny panie pośle, drodzy państwo, że to, co dzisiaj dzieje się na Ukrainie za sprawą Federacji Rosyjskiej, choć to może naiwne, będzie ostatnim aktem zbrodniczej działalności Federacji Rosyjskiej.

Braun dopytał, co wrakiem Tupolewa, dodając: - Widzę, że pan już lekko ochłonął i to się chwali. No najwyraźniej ma pan słabą odporność na ciśnienie wytwarzane przez media. No i cóż, skacze pan do piłeczki, która została wystrzelona.

WIĘCEJ O DEBACIE: Szok, z kim na debatę TVP przyjechał Marek Jakubiak! To gwiazda programu TVN