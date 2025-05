Szok, z kim na debatę TVP przyjechał Marek Jakubiak! To gwiazda programu TVN

Nietuzinkowość? Nie, to o wiele więcej!

W poniedziałek 12 maja, odbyła się kolejna debata przedwyborcza, zorganizowana przez TVP przy współudziale TVN24 i Polsat News. Do rozmowy o Polsce i jej przyszłości zostali zaproszeni wszyscy kandydaci, czyli trzynaście osób. Wszyscy pojawili się na debacie TVP, która była ostatnią z debat organizowanych przed pierwszą turą wyborów, 18 maja 2025. Jak zwykle fotoreporterzy i dziennikarze czekali na kandydatów, którzy zjeżdżali przed siedzibę TVP już na niemal godzinę przed startem debaty.

I tak Magdalena Biejat przyjechała na debatę tramwajem, Joanna Senyszyn busikiem ze swoją podobizną, Karol Nawrocki zajechał eleganckim czerwonym autem, a Maciej Maciak i Marek Jakubiak zajechali własnymi autami, za kierownicami których siedzieli. I to właśnie Jakubiak zwrócił uwagę tym, z kim zajechał na debatę TVP.

Jakubiak w towarzystwie gwiazdy TVN!

Otóż wraz z nim przyjechała znana z hitu TVN, programu "Projekt Lady" dr Irena Kamińska-Radomska, która w tym programie jako tzw. mentorka, odpowiadała za wychowanie młodych dziewcząt pod kątem dobrego wychowania i etykiety oraz zrobienie z nich eleganckich dam. Pani Irena była postrachem dziewcząt, które obawiały się, że popełnią przy niej gafy, bo kobieta była wymagająca, ale miała też drugie, bardzo ciepłe i pogodne oblicze.

Co więcej, panią Irenę wypatrzyliśmy już w czasie poprzedniej debaty, z 9 maja, która odbywała się w siedzibie telewizji Republika.

Kim jest Irena Kamińska-Radomska? Znają ją widzowie "Projektu Lady"

Irena Kamińska-Radomska to wykładowca i trener, założycielka firmy szkoleniowej The Protocol School of Poland, wykładowczyni SWPS, ma doktorat z dziedziny stosunków międzynarodowych. Jak można przeczytać w jej biografii na stronie swps.pl:

- Wiedzę z zakresu międzynarodowego protokołu i etykiety biznesu oraz wystąpień publicznych zdobywała w The Protocol School of Washington w Waszyngtonie pod okiem największych ekspertów, m.in. u Jonatana Mollera – szefa protokołu Białego Domu, uzyskując certyfikat i międzynarodową licencję. Przeszkoliła kilkanaście tysięcy osób z zakresu komunikacji międzyludzkiej, etykiety biznesu, dress code’u, międzykulturowego protokołu oraz wystąpień publicznych.