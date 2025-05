Co dalej z Trzecią Drogą? Kosiniak-Kamysz stawia sprawę jasno

II tura wyborów prezydenckich. Jak uzyskać zaświadczenie o prawie do głosowania?

18 maja w I turze wyborów prezydenckich kandydat KO Rafał Trzaskowski zdobył 31,36 proc., a popierany przez PiS Karol Nawrocki - 29,54 proc. To ci kandydaci zmierzą się w drugiej turze 1 czerwca. Kandydat Trzeciej Drogi, czyli PSL i Polski 2050, marszałek Sejmu Szymon Hołownia zdobył 4,99 proc. głosów. Po słabym wyniku Hołowni w przestrzeni medialnej zaczęły pojawiać się pytania o przyszłość koalicji ludowców z Polską 2050. Tym bardziej, że jeszcze przed I turą wyborów niektórzy politycy tej koalicji wspominali o jej rozpadzie. - Na pewno czeka nas poważna rozmowa na temat kontynuacji Trzeciej Drogi, bo zarówno tamta strona, jak i my nie widzimy tego, co powinno tworzyć koalicję, czyli wspólnych działań, wspólnych projektów - podkreślił w rozmowie z PAP Jarosław Rzepa (PSL-TD). "Umówiliśmy się na wybory prezydenckie i dotrzymaliśmy słowa" - zaznaczył. Ale dzisiaj musimy sobie odpowiedzieć na pytanie o kontynuację tej współpracy - ocenił poseł.

Politycy PSL o przyszłości Trzeciej Drogi

Zdaniem Rzepy, zarówno Polsce 2050, jak i PSL ta koalicja się opłaca. "Natomiast musi być współpraca. Muszą być zaangażowane struktury z jednej i z drugiej strony. Muszą być wspólne spotkania klubów. To się wszystko musi dziać" - zaznaczył polityk. W jego ocenie, PSL na pewno jest w stanie sobie samo poradzić. "Wydaje mi się, że wzajemnie jesteśmy sobie potrzebni, ale w formule wzajemnego zrozumienia, wspierania, dyskutowania, a nie w formule dwóch podmiotów, które się coraz bardziej jak nożyce rozchodzą" - podkreślił Rzepa. Poseł Marek Sawicki (PSL-TD) pytany przez PAP o ocenę wyniku wyborczego Hołowni i przyszłość Trzeciej Drogi stwierdził, że wynik marszałka Sejmu nie ma znaczenia. "Liczy się wynik dwóch kandydatów, którzy weszli do II tury wyborów. Natomiast wyniki pozostałych nie mają znaczenia, bo za parę miesięcy będzie kompletna przebudowa sceny politycznej i wtedy zobaczymy kto z tego wyszedł zwycięsko, a kto przegra" - zauważył Sawicki.

Dopytywany o dalszą koalicję PSL z Polską 2050 odparł, że Stronnictwo z pewnością będzie kontynuowało współpracę z różnymi bliskimi mu środowiskami. "Czy to będzie z całą Trzecią Drogą, czy z częścią Trzeciej Drogi, to od nich także zależy, od strony Polski 2050, czy będzie kontynuowała ten projekt" - zaznaczył Sawicki.

