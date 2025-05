Co zrobi Adrian Zandberg przed II turą? Ważny głos z jego sztabu

to już dziś!

I tura - wynik Adriana Zandberga

W pierwszej turze wyborów prezydenckich, Adrian Zandberg zdobył 952 tysiące głosów, co przełożyło się na poparcie na poziomie 4,86 proc. Teraz wszyscy zastanawiają się, czy polityk Partii Razem przekaże któremuś z kandydatów swoje poparcie i zaapeluje o to przed II turą. - Czekam na propozycje, które będą płynęły z tych obu obozów politycznych. Ta kampania, która odbywała się w pierwszej turze, kampania ścigania się na postulaty kandydatów Trzaskowskiego i Nawrockiego ze Sławomirem Mentzenem, doprowadziła do tego, że mamy bardzo duży wynik skrajnej prawicy i otworzyła okno na poglądy bardziej prawicowe. Na tę chwilę trudno mi sobie wyobrazić oddanie głosu na któregokolwiek z dwójki tych kandydatów - powiedział w Polsat News Bartosz Grucela, szef sztabu wyborczego Adriana Zandberga.

II tura wyborów prezydenckich

1 czerwca przeprowadzona zostanie II tura wyborów prezydenckich. Przeszli do niej Rafał Trzaskowski, kandydat Koalicji Obywatelskiej oraz Karol Nawrocki, kandydat popierany przez Prawo i Sprawiedliwość. Frekwencja w niedzielnym głosowaniu wyniosła 66,8 proc. - oznacza to, że jest to najwyższy wynik w pierwszej turze wyborów prezydenckich od 1990 r. Lepszy zanotowano tylko dwukrotnie w drugich turach: w 1995 r. (68,23 proc.) i 2020 r. (68,18 proc.). Jak wynika z danych PKW, najwyższa frekwencja w I turze wyborów prezydenckich była w województwie mazowieckim (73,04 proc.), małopolskim (69,71 proc.) i pomorskim (69,06 proc.). Natomiast najniższa - w województwie opolskim (57,64 proc.), warmińsko-mazurskim (60,46) i lubuskim (61,89 proc.).

Prawdopodobnie w środę 21 maja odbędzie się debata prezydencka.

