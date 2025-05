Czarnek na kilkanaście godzin przed ciszą wyborczą mówi o pewnym trendzie

- Karol Nawrocki brał udział w tego rodzaju wydarzeniach i nie bierze w nich udziału od 20 lat, od kilkunastu lat. To były czasy jego młodości. Tymczasem wszyscy relatywizują albo większość relatywizuje to. Nie bójki, tylko naprawdę gangsterstwo, gangsterstwo (...). Dlaczego rozmawia się cały czas, z uporem godnym lepszej sprawy, o młodości, tego czy innego człowieka? Dlaczego nie rozmawia się o teraźniejszości? To jest najważniejsza dla Polaków. (..) To jest skandal, że cały czas grzebie się w życiorysach. Gdzieś głęboko w wydarzeniach z młodości, które mają znaczenie drugorzędne albo trzeciorzędne, a nie podaje się do wiadomości autentycznie dramatycznych wydarzeń z aktualnej rzeczywistości, teraźniejszości drugiego kandydata Rafała Trzaskowskiego.