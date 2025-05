Duda: dobrze pamiętam jak sam byłem oczerniany przez różne środowiska

Kaczyński do dziennikarzy: jesteście funkcjonariuszami politycznymi spod ciemnej gwiazdy

Bosak: Nie jest do końca jasne, co wydarzyło się ws. mieszkania Nawrockiego

Kawalerka Karola Nawrockiego

Portal Onet ujawnił w ub. tygodniu, że Nawrocki - kandydat na prezydenta popierany przez PiS - wbrew deklaracji z debaty prezydenckiej w "Super Expresie", nie jest właścicielem jednego, a dwóch mieszkań. Poza mieszkaniem w Gdańsku, w którym mieszka z rodziną, posiada również kawalerkę. W 2017 r. starszy mężczyzna przekazał ją Nawrockiemu i jego żonie w zamian za opiekę i utrzymanie; Jerzy Ż. trafił jednak do domu opieki społecznej. Andrzej Duda był pytany o sprawę podczas konferencji prasowej w stolicy Bułgarii, gdzie od wtorku przebywa z wizytą.

Duda o poparciu dla Nawrockiego

Dopytywano go, czy podtrzymuje swoje poparcie dla Nawrockiego. "Ja swoją opinię wyrażałem już bardzo jasno i wyraźnie" - powiedział prezydent. "Dobrze pamiętam, jak ja byłem oczerniany, brutalnie oczerniany przez różne środowiska - nie raz to było dla mnie bardzo przykre - w 2015 r. przed wyborami prezydenckimi. Byłem też oczerniany brutalnie w 2020 r. przed wyborami prezydenckimi. Na szczęście moi wyborcy i moi rodacy nie dali się oszukać i dobrze wybrali" - mówił Andrzej Duda. Pod koniec kwietnia prezydent, jako gość specjalny, wziął udział w konwencji Nawrockiego. Duda podczas swojego wystąpienia mobilizował wówczas działaczy PiS i sympatyków Nawrockiego oraz zachęcał do wspierania finansowego kampanii. Zadeklarował też, że sam zagłosuje na Nawrockiego w majowych wyborach.

Kaczyński o sprawie Nawrockiego

Do medialnych doniesień w sprawie Karola Nawrockiego odniósł się także Jarosław Kaczyński. Prezes PiS przyznał, że "ręczy" za kandydata. Zwrócił się także do dziennikarzy. - Nie ma żadnej sprzeczności, wymyślacie sobie, jesteście funkcjonariuszami politycznymi - stwierdził Jarosław Kaczyński, oceniając, że tłumaczenia sztabu są w tej sprawie wystarczające.

