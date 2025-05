Jaki plan ma sztab Nawrockiego? Media donoszą o poruszeniu tematu zdrowia kandydatów

to już niebawem

to już dziś!

W sztabie Karola Nawrockiego słychać zapowiedzi pozytywnej kampanii, skupionej na różnicach między z Rafałem Trzaskowskim.

- Będziemy stawiali na kampanię pozytywną, podkreślali różnice między Nawrockim a Trzaskowskim." Jednak, jak dodają sztabowcy, są gotowi na każdy scenariusz: "Ale jeśli oni wyciągną jakieś zmyślone obyczajówki, to jesteśmy gotowi skutecznie odpowiedzieć - dowiedziało się Radio Zet.

Europoseł PiS, Tobiasz Bocheński zapowiedział "różne, bardzo ciekawe, pozytywne rozwiązania" i gotowość na "różne scenariusze". Szczegółów jednak nie zdradził. Nieoficjalnie mówi się także o możliwości podjęcia tematu stanu zdrowia kandydatów.

- Na pewno nie będziemy otwarcie atakowali Rafała Trzaskowskiego. Zresztą nie wypada nam tego robić, skoro on sam słania się na nogach podczas telewizyjnych debat - zdradził jeden ze sztabowców.

Politycy PiS przypominają, że w USA raporty o stanie zdrowia prezydenta są publikowane. Jeden z nich zastanawia się, czy Polacy powinni poznać stan zdrowia kandydatów. W PiS ma się spekulować, że powodem może być słabnąca pozycja Trzaskowskiego lub jego kondycja fizyczna.

- Powody mogą być dwa. Po pierwsze nie mają już czasu do stracenia, bo Karol rośnie, Trzaskowski słabnie. Chcą go podbudować, żeby nie tracił poparcia dalej. Drugi powód to jego kondycja. Z powodu intensywności tej kampanii pod koniec przyszłego tygodnia znów może się słaniać na nogach - czytamy.

Sztabowcy Nawrockiego zapowiadają skupienie się na różnicach programowych, takich jak pakt migracyjny, zabezpieczenie granicy i Zielony Ład. Jeden z nich dodaje: "No i wydatki na lewackie organizacje. Rafał Trzaskowski jako prezydent Warszawy wydawał na nie setki milionów złotych. I to pokażemy."

Obaj kandydaci mobilizują swoich zwolenników na marsze poparcia w weekend przed drugą turą. Trwają również zabiegi o poparcie kandydatów, którzy odpadli w pierwszej turze. Rafał Trzaskowski zyskał już poparcie Szymona Hołowni i Władysława Kosiniaka-Kamysza. Magdalena Biejat odmówiła rozmów ze sztabem Nawrockiego. Decyzji Sławomira Mentzena, Grzegorza Brauna i Adriana Zandberga jeszcze nie znamy.

W naszej galerii zobaczysz, jak mieszka Karol Nawrocki:

Sonda Wybory prezydenckie 2025. W drugiej turze wyborów zagłosujesz na... ? Rafał Trzaskowski Karol Nawrocki