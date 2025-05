Jak zagłosować w II turze wyborów prezydenckich?

Co jeszcze trzeba zabrać?

Wybory odbędą się w niedzielę, 1 czerwca 2025 r. Lokale wyborcze będą otwarte tego dnia w godzinach 7:00 – 21:00. Komisje wyborcze są przygotowane do wydania kart do głosowania dla wszystkich uprawnionych, czyli dla prawie 24 mln Polaków. Sprawdź, jak oddać głos na wybranego kandydata, aby zdecydować o przyszłości naszego kraju!

Tak prawidłowo oddasz głos na swojego kandydata

Gdzie znajduje się moja komisja wyborcza?

Jeśli nie wiesz, w której obwodowej komisji wyborczej możesz zagłosować, sprawdzisz to na stronie www.wybory.gov.pl albo na stronie twojego miasta lub gminy. W ten sposób dowiesz się, gdzie jest twój lokal wyborczy (jego lokalizacja zależy od adresu zameldowania).

Co zabrać do lokalu wyborczego?

Na wybory udaj się z dokumentem tożsamości. Może nim być np.: dowód osobisty, prawo jazdy, legitymacja studencka albo inny dokument ze zdjęciem, wydany przez urząd, który zweryfikował twoje dane. Dokument można okazać w telefonie (aplikacja mObywatel). Można wziąć swój długopis, ale w lokalu wyborczym długopisy będą zapewnione.

Czy zagłosuję poza miejscem zamieszkania?

Tak, ale pod warunkiem, że wcześniej uzyskałeś zaświadczenie uprawniające do głosowania poza miejscem zamieszkania. Trzeba będzie okazać je komisji.

Ile kart otrzymam i jak oddać głos?

Po okazaniu komisji wyborczej dokumentu oraz podaniu adresu zamieszkania, otrzymasz jedną kartę do zagłosowania w wyborach prezydenckich. Odbiór karty należy pokwitować. Będą na niej nazwiska (w kolejności alfabetycznej). Przy nazwisku wybranego kandydata w kwadratowym polu należy postawić znak X (dwie skrzyżowane linie).

Jak długo trwa cisza wyborcza?

Na 24 godziny przed dniem głosowania (od północy w sobotę, 31 maja) nie można zwoływać zgromadzeń, wygłaszać przemówień ani prowadzić agitacji wyborczej. Zabroniona jest też ona w internecie. Cisza wyborcza kończy się w niedzielę o godz. 21, kiedy zamknięte zostaną lokale wyborcze. Za złamanie ciszy wyborczej grozi grzywna.

Jak mogą oddać głos niepełnosprawni i seniorzy?

Osoby z orzeczeniem o stopniu niepełnosprawności oraz osoby, które najpóźniej w dniu wyborów ukończą 60 lat, mają prawo głosować przez pełnomocnika, ale wymagało to wcześniejszego złożenia odpowiedniego wniosku. Można też było zgłosić chęć głosowania korespondencyjnego albo potrzebę dowozu do lokalu wyborczego (w gminach bez transportu publicznego i przy dużych odległościach do lokali).