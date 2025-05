Jeden z ostatnich sondaży przedwyborczych. Kto wygrywa w II turze?

Nowy sondaż zaskakuje! Trzaskowski i Nawrocki z niskim poparciem? Te wyniki dadzą sztabom do myślenia!

Sondaż prezydencki: Trzaskowski prowadzi nad Nawrockim! Czy to zapowiedź zwycięstwa?

Najnowszy sondaż United Surveys dla Wirtualnej Polski wskazuje, że Rafał Trzaskowski cieszy się poparciem 47,4% respondentów, podczas gdy na Karola Nawrockiego zamierza głosować 45% badanych. Pozostałe 7,6% wyborców pozostaje niezdecydowanych. Biorąc pod uwagę jedynie osoby, które zadeklarowały swój wybór, Trzaskowski prowadzi z wynikiem 51,3% do 48,7% dla Nawrockiego.

Kto Popiera Kandydatów? Podział DemograficznyPreferencje wyborcze różnicują się w zależności od płci, wieku, wykształcenia i miejsca zamieszkania. Trzaskowski cieszy się większym poparciem wśród kobiet (59%), osób w wieku 40-49 lat (71%), z wykształceniem wyższym (70%) oraz mieszkańców dużych miast (60%). Z kolei Nawrocki zyskuje głosy przede wszystkim wśród mężczyzn (50%), osób w wieku 60-69 lat (58%), z wykształceniem podstawowym i zawodowym (60%) oraz mieszkańców wsi (57%).

Kluczowe dla wyniku wyborów będzie to, jak zagłosują wyborcy kandydatów, którzy nie weszli do drugiej tury. Aż 93% sympatyków lewicy i 77% centrum popiera Trzaskowskiego, a 82% prawicy - Nawrockiego. Na Trzaskowskiego zamierzają głosować wyborcy Magdaleny Biejat (98%), Szymona Hołowni (85%) i Adriana Zandberga (68%). Z kolei Nawrocki może liczyć na poparcie 98% wyborców Grzegorza Brauna i 44% sympatyków Sławomira Mentzena. Co ciekawe, aż 35% zwolenników Konfederacji deklaruje poparcie dla Trzaskowskiego.

Dr hab. Renata Mieńkowska-Norkiene, politolożka z Uniwersytetu Warszawskiego, zwraca uwagę na "kolosalną zmianę" w preferencjach wyborców Mentzena. Wcześniejsze prognozy wskazywały na przewagę Nawrockiego w tym elektoracie, jednak obecne dane sugerują, że spora część wyborców Konfederacji skłania się ku Trzaskowskiemu. Zdaniem ekspertki, kluczowe mogło być spotkanie kandydata KO z liderem Konfederacji.

Zdaniem dr hab. Renaty Mieńkowskiej-Norkiene, frekwencja w drugiej turze wyborów prezydenckich wyniesie 68-69%. Wysoka frekwencja może sprzyjać Trzaskowskiemu, który liczy na mobilizację elektoratu, który nie wziął udziału w pierwszej turze.

